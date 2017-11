Construcción de cárcel de Yarumal es una realidad: MinJusticia

Para la construcción de esta cárcel, que será ejemplo de colonia agrícola, 51 mil millones ya fueron entregados por el Ministerio de Justicia y 14 mil millones por parte de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

El Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, celebró la firma del convenio para la cofinanciación de la colonia agrícola de Yarumal, (Antioquia) la nueva cárcel que estará ubicada en lo que hoy es conocido como el Seminario Cristo Sacerdote. Esta contará con espacios para el desarrollo de diferentes actividades productivas con las que el Gobierno Nacional busca contribuir a la resocialización de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

En este lugar serán 1.328 internos los que tendrán condiciones dignas, y quienes además podrán estudiar, aprender, trabajar y de esta forma redimir pena. Según lo informó el Alcalde del municipio, Julio Anibal Areiza, la firma de este convenio es el resultado de un arduo trabajo articulado. “Este es el resultado de un compromiso con nuestra sociedad, gracias al Ministro por escucharnos, vamos a tener en Yarumal un proyecto piloto de recuperación de las personas que pagan su deuda con la justicia. Queremos ser parte de la solución al problema penitenciario y carcelario del país”, afirmó.

La labor que se ha venido realizando entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, tiene como objetivo cumplirle a la población reclusa con los estándares mínimos ordenados por la Corte Constitucional, así como las solicitudes hechas por entidades del orden internacional.

Por su parte el Ministro Gil Botero, aseguró que la historia carcelaria de este país ha sido un fracaso en materia de resocialización, por esta razón lo que se busca con este proyecto es entender que aun los privados de la libertad parten de un supuesto básico que es la dignidad. “Los que están en las cárceles no son ciudadanos de segunda categoría, este proyecto no solo tiene un contenido empírico de descongestionar cárceles, nuestro propósito es más humanista, es ver que allí hay personas que tienen una historia de vida, que han cometido errores y que como Estado tenemos la obligación de ayudar a construir sobre lo que han hecho”, aseguró.

Entre tanto, Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador de Antioquia, agradeció al Ministerio de Justicia por el apoyo en esta nueva etapa penitenciaria. “Gracias Ministro por ser el padre de este proyecto; esta será una cárcel más humana, regeneradora, que no inspire temor, que no esté rodeada de la maldad sino de estrategias para mejorar a los que están recluidos, para los que quieran trabajar, estudiar. Esperamos que esta colonia no pase a los reclusos de malos a peores, sino que ojalá los convierta en seres buenos”.

Durante la firma del convenio, el jefe de la cartera de Justicia dio a conocer que a nivel nacional el valor de cada cupo carcelario es de 120 millones de pesos, y resaltó que gracias a la optimización del presupuesto de este proyecto, el cupo carcelario en la cárcel de Yarumal disminuirá a 48 millones de pesos.

“Somos ejemplo de articulación para todo el país, por eso le agradezco a los habitantes del municipio de Yarumal porque entendieron que crear un centro penitenciario es un abrir no solo del corazón sino de la jurisdicción a la población privada de la libertad”, finalizó.