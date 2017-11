Venezuela: sanciones de Unión Europea por crisis política

Loterias

Loterías del 9 de noviembre en Colombia:

Bogotá 4443 – Serie 292

Quindio 0000 – Serie 046

DORADO

Mañana 4831 – Tarde 5563

SUPER ASTRO SOL

8367 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

3825 – Signo Piscis

CHONTICO:

Día 2169 – Noche 0534

PAISITA:

Día 7501 – Noche 4347

CAFETERITO:

Tarde 3290 – Noche 8602

PIJAO:

2629

CASH THREE:

Día 622 – Noche 383

PLAY FOUR:

Día 2179 – Noche 8415

EVENING:

5845

WIN FOUR:

3955

SAMAN:

9216

SINUANO:

Día 0908 – Noche 1895

CULONA:

3325

CARIBEÑA:

Día 3038 – Noche 5501

MOTILÓN:

Tarde 0553 – Noche 5494

LA BOLITA

Día 6291 – Noche 2255

EL COLONO:

6970

LA FANTÁSTICA:

Día 8971 – Noche 6441