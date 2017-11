Así avanza el Plan Retorno en carreteras de Cundinamarca

Con el fin de facilitar el ingreso de los más de 920.000 vehículos que transitan por los diferentes corredores viales de Cundinamarca durante el puente festivo de la “Independencia de Cartagena”, la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, anunció la implementación de medidas de prevención y seguridad vial para garantizar la tranquilidad de los viajeros.



Para quienes se desplazan este lunes festivo 12 de noviembre se recomienda tener en cuenta los planes para facilitar la movilidad.

1. Bogotá-Fusagasugá–Girardot

Plan retorno:

Domingo 12 de noviembre de acuerdo con las necesidades desde Silvania- Chusacá- Soacha desde las 12:00 m. a 11:00 pm

Contraflujo lunes 13 Melgar-Chinauta-Silvania-Chusacá–Soacha desde las 12:00 m hasta las 11:00 pm

Carril de TransMilenio: desde el sector Tropezón hasta el barrio Venecia desde las 12:00 m hasta las 11:00 pm

Semáforos: Intermitencia desde Soacha hasta Av. Boyacá desde la 12:00 m hasta las 9:00 pm

2. Bogotá-La Mesa-Girardot

Plan Retorno:

Domingo 12 de noviembre de acuerdo con las necesidades desde el peaje de Mondoñedo hasta la glorieta de Mosquera desde las 6:00 pm hasta 8:00 pm

Reversible lunes 13 Peaje de San Pedro hasta la Glorieta de Mosquera desde las 12:00 m hasta las 10:00 pm

Semáforos: intermitencia desde Mosquera hasta la Av. Boyacá desde la 1:00 pm hasta las 9:00 pm

Vía alterna: La Gran Vía-Cachipay–Zipacón–Cartagenita–Bogotá.

3. Bogotá – Villavicencio

Plan retorno:

Lunes 13 noviembre de 2017

Reversible: Villavicencio –Bogotá desde las 2:00 pm hasta las 9:00 pm

Semáforos Intermitentes desde el barrio Uval hasta El Tunal desde las 2:00pm hasta las 8:00pm

4. Bogotá – Tunja

Plan retorno:

Domingo 12 de noviembre por la Carrera 7ª, desde el puente Del Común hasta la calle 183 desde las 3:00 pm hasta 9:00 pm

Lunes 13 por la Carrera 7ª, desde el puente Del Común hasta la calle 183 desde las 3:00 pm hasta 10:00 pm

Semáforos: Intermitencia desde la Carrera 7ª hasta calle183 (cruce Codito) desde las 3:00c pm hasta las 9:00pm.

5. Bogotá–La Vega–Villeta

Plan retorno:

Lunes 13 noviembre de 2017

Contraflujo: Zona industrial “La Florida” hasta el puente de Guadua desde las 3:00 pm hasta las 10:00 pm

Semáforos Intermitentes desde el puente de Guadua hasta Av. Ciudad de Cali desde las 1:00 am hasta las 9:00 pm.

Tenga en cuenta la restricción de vehículos de carga:

Viernes 10 de noviembre desde las 4:00 pm a 10:00 pm

Sábado 11 de noviembre desde 6:00 am a 3:00 pm

Domingo 12 de noviembre no aplica

Lunes 13 de noviembre desde las 12:00 m a 1:00 am del martes 14 de noviembre.

Viaje seguro:

· Revise el equipo de carretera antes de iniciar el viaje.

· Recuerde que la llanta de repuesto es solo para emergencias. Si necesita utilizarla, cuando llegue a su destino, deberá realizar el cambio.

· Antes de viajar, consulte las rutas por las cuales va a transitar, para evitar inconvenientes.

· Respete las señales de tránsito y los límites de velocidad.

· Duerma por lo menos 8 horas antes del viaje.

· Evita conducir de noche, la visibilidad es reducida, preferiblemente conduzca en la mañana.

· Recuerde que todos los ocupantes del vehículo deben portar el cinturón de seguridad en todo momento.

Si tiene algún problema informe a las autoridades a través de los siguientes teléfonos o por las redes sociales:

Teléfonos: 123 Línea de Emergencia y #767 Policía de Carreteras.

