Selección Colombia se declara lista para enfrentar amistoso con China

Este lunes, la Selección Colombia hizo el reconocimiento de la cancha del estadio Chongqin Olympic Center, donde mañana jugará frente a China en partido amistoso de preparación para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Durante el entrenamiento en el estadio, el cuerpo técnico tuvo la posibilidad de probar esquemas y variantes de cara al compromiso de este martes.

Antes de la sesión en el campo, el director técnico José Néstor Pékerman y los jugadores Giovanni Moreno y Carlos Bacca ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre el rival y analizar el momento de los jugadores colombianos.

A continuación, algunas de las frases destacadas del entrenador y sus dirigidos:

José Néstor Pékerman: “Estamos muy felices de estar acá en China y jugar en Chongqin. El equipo viene con mucho entusiasmo. Sabemos que estamos en una etapa importante de partidos preparatorios para el Mundial”.

“Hace muy poco que hubo una clasificación en Sudamérica para el Mundial, y todos los jugadores están en esa etapa posmundial preparándose para hacer un buen campeonato en Rusia”.

“Esperamos que sea un partido intenso, así como el que jugamos hace pocos días en Corea, que sea muy competitivo. Un partido donde los dos equipos puedan sacar buenas conclusiones y un buen análisis deportivo, que es lo que sirve para que uno progrese”.

“Aunque China no está clasificada para este Mundial, con todo el trabajo que está haciendo en la Liga, con sus clubes y las grandes inversiones, están teniendo un crecimiento muy rápido”.

“Para ellos jugar con una Selección como Colombia será muy positivo. Para nosotros, por las características de juego, la velocidad y dinámica, que tienen los jugadores de china, será positiva porque ese tipo de juego no es habitual para nosotros”.

“Los jugadores de Colombia saben que para este partido tienen que esforzarse mucho porque estamos en una etapa de elección y preparación, donde es importante aprovechar cada minuto de juego y por eso pondrán todo su esfuerzo”.

“Lamentamos que esta fecha haya sido muy próxima a la definición de la eliminatoria, donde algunos jugadores, al incorporarse rápidamente a sus clubes, pagaron ese desgaste con algunas lesiones. Por eso, hemos tenido algunos problemas con jugadores como Cuadrado, Ospina, Falcao, Arias, incluso James que terminó con una fatiga tras el pasado partido, pero nuestro compromiso de hacer un gran partido se verá en el campo de juego”.

“Seguimos la eliminatoria de Asia, hemos visto el trabajo de China, que tuvo un mal inicio, pero luego tuvo un gran crecimiento con Lippi. Hemos analizado sus partidos con Qatar y con Irán y sabemos de la calidad de sus jugadores. Además, el hecho de que jugadores como Giovanni Moreno, Roger Martínez y Fredy Guarín estén acá en China, nos ha ayudado para saber más de este fútbol”.

Giovanni Moreno: “siempre es un orgullo vestir la camiseta de la Selección y, a pesar de que son partidos amistosos, son juegos muy serios para cada uno de nosotros, tanto para la Selección, para el país, como nosotros como jugadores. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí un par de años y he podido enfrentar a la mayoría de los jugadores, pero será maravilloso enfrentarlos como Selección. Ellos tienen un gran equipo, este fútbol ha crecido mucho. Yo he vivido parte de ese cambio, he visto como han evolucionado y todo eso va a ayudar mucho a esa Selección”.

Carlos Bacca: “en cuanto a mi fútbol, me siento muy contento porque vengo encontrándome cada vez mejor. Pasé un último año difícil en el Milan, donde no estaba el mejor Carlos Bacca. Ahora llegué a un grande que es el Villarreal, que siempre está en competencias internacionales y pelea por los primeros lugares en una liga que es la mejor del mundo (España). Estoy encontrando mi mejor nivel, pero sé que puedo dar un poco más y estoy trabajando para eso. Estoy con mucha confianza y muchas ganas. Tengo mucho que aportar por mí, por el Villarreal y por la Selección, donde siempre quiero estar”.

Con información de la Federación Colombiana de Fútbol