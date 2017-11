Servicio de refrigerios escolares presenta anomalías en cumplimiento de contratos actuales

El concejal de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, denunció que a ocho meses de estar ejecutándose el programa de refrigerios escolares en la Ciudad se siguen encontrando irregularidades en los contratos que suministran los alimentos a los estudiantes Bogotanos.

El concejal Sanguino prendió las alarmas por la nueva licitación LP-AG-153-2017 que se adelanta para la prestación de servicio de refrigerios escolares para el año próximo, que ya está en etapa de concurso y no presenta mayores cambios, contratos que no evitaran los problemas ya presentados en los contratos LP-AMP-129-2016 y LP-AG-130-2016.

La advertencia se basa en los informes de interventoría de los contratos vigentes y en el “informe de suministro de refrigerios” realizados por la Personería de Bogotá, donde se comprueban las denuncias formuladas por Sanguino y donde queda demostrando la negligencia de la Secretaría Distrital de Educación (SED) y las dudas sobre los operadores de producción y logística de refrigerios.

Interventorías:

Los hallazgos de la interventoría con relación a la evaluación de la prestación del servicio logístico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, del 1% al 100% mostró un deficiente puntaje en algunos indicadores como: Edificaciones e instalaciones, 40%; instalaciones sanitarias, 20%, personal manipulador, 36% Y condiciones del proceso productivo 45 por ciento.

Además, entre los hallazgos más preocupante que encontró la interventoría podemos señalar:

Evidencia que la planta se encuentra ubicada al lado de un canal de aguas residuales. La puerta de ingreso principal no tiene protección contra el ingreso de plagas, polvo o contaminantes. En los alrededores se presenta acumulación de basuras, crecimiento de la maleza.

Las áreas de la planta no permiten un proceso secuencial desde la recepción de las materias primas hasta el despacho del producto terminado, dado que se encuentran ubicadas de una manera en la que el proceso no se realiza con orden. Se evidencia que el personal manipulador de alimentos no aplica las buenas prácticas de manufactura en las diferentes etapas del proceso en la planta.

Lo anterior, debido a que se encuentran operarios con las uñas largas en la línea de ensamble, no se utiliza el tapabocas adecuadamente por parte del personal al no cubrir nariz y boca, durante la manipulación de los refrigerios, en las etapas de ensamble y despacho.

Por otra parte, se observa que los operarios colocan los alimentos que caen al piso nuevamente en las canastillas para su posterior ensamble sin que se realice la limpieza y desinfección de los mismos. Se almacenan materias primas junto con producto terminado, el producto terminado presenta acumulación de polvo por demasiado tiempo de exposición, no se llevan registros de las salidas de producto.

Por último, la Interventoría evidencia que el operador logístico no cuenta con el procedimiento para realizar el muestreo aleatorio del cumplimiento de las condiciones de empaque y rotulado de los alimentos

Informe de la Personería:

Esta nueva denuncia se apoya en hallazgos de las visitas realizadas por la Personería Distrital a las plantas de producción de refrigerios PROLAC, a razón de la denuncia realizada por Sanguino de alteración de fechas de vencimiento de algunos alimentos procesados en la planta.

La Personería se pronuncia al respecto, dando concepto acerca de la existencia de una presunta omisión frente a cinco requerimientos por hallazgos en la No conformidad de los productos suministrados por el proveedor PROLAC de abril a agosto del 2017.

Se comprobó por ejemplo la deficitaria producción de achiras, en donde se encontraron irregularidades en las edificaciones, deficiencia en la limpieza de hornos, sin presencia de manuales de análisis para medir las calidades fisicoquímicas de los alimentos, sin contar que no cuentan con análisis microbiológicos de los alimentos procesados. La SED sigue sin trasladar la Colombia Compra Eficiente para las acciones pertinentes.

Finalmente, Sanguino afirmó, que los documentos de la interventoría y el informe de la Personería Distrital corroboran las irregularidades ya señaladas en su debate de control político y sus denuncias en el transcurso del año, con negligencia y complacencia de la SED y la falta de severidad sancionatoria a los productores y agentes logísticos del servicio de alimentación escolar.