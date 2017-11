Suspenden seis meses a concejal y exconcejal de Jericó, Antioquia

Loterias

Loterías del 13 de noviembre en Colombia:

DORADO

Noche 8880

SUPER ASTRO LUNA:

5549 – Signo Acuadrio

CHONTICO:

Día 4574 – Noche 5661

PAISITA:

Día 3743 – Noche 6805

CAFETERITO:

Noche 2568

PIJAO:

5701

CASH THREE:

Día 419 – Noche 036

PLAY FOUR:

Día 2735 – Noche 7522

EVENING:

6772

WIN FOUR:

1104

SAMAN:

5720

SINUANO:

Día 3787 – Noche 8891

CULONA:

8019

CARIBEÑA:

Día 5312 – Noche 0559

MOTILÓN:

Noche 8378

LA BOLITA

Noche 4083