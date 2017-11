Alimentatón reúne a los mejores cocineros internacionales y colombianos contra el hambre

Como una iniciativa del Banco de Alimentos de Bogotá, para recaudar mercados para personas de escasos recursos y la Campaña Navidar, la cual pretende generar una sensibilización sobre la problemática de la lucha contra el hambre, se une para ayudar el próximo sábado 18 de noviembre en el Centro Comercial Calima en la Alimentatón: Juntos contra el hambre.

Durante el evento el cual inicia a las 10:00 a.m., los asistentes podrán disfrutar de lo mejor de la comida italiana y podrán aprender desde la simplicidad de la cocina de su casa, cómo hacer una pizza saludable y muy italiana con ingredientes del campo colombiano, sin necesidad de horno, esto a cargo del Maestro Pizzero y Chef Stefano Baffoni, el chef Jorge Enrique Martínez chef de El gran Gourmet, será quien liderará la iniciativa con platos novedosos y saludables con ingredientes nacionales, también representando la cocina del pacifico estará el chef Rey Guerrero y Andrés Marulanda mostrará el arte culinario sencillo y de alta calidad, esta muestra será a partir de las 10:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

Los chefs cocinarán en vivo y tendrán un pequeño menú de degustación. La temática hace alusión a lo saludable.

Será un evento abierto al público en general, el cual no sólo es una oportunidad para reunir mercados, es la ocasión para generar una verdadera conciencia de la realidad que viven miles de personas en Bogotá, comprender, compartir mensajes y generar movilización en torno a esta problemática.

La meta es recolectar 25.000 mil mercados los cuales serán entregados en navidad a las familias beneficiarias del banco de alimentos de Bogotá para que puedan compartir en esta navidad el pan en familia.