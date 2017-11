Por: Diego Calle Pérez.

CORTO Y PUNTUAL

Desde lo local sabemos el hambre que vamos aguantar, es una frase muy popular que nos puede servir para recrear lo que empieza en lo local y trasciende lo nacional y llega hasta la globalización de un celular.

Desde lo local sabemos que política se puede aplicar en la planificación del propio pueblo. Llegan recursos destinados a cambios urbanos que no tienen nada de contexto con lo que sucede en el pueblo. Desde lo local, sabemos que concejales van a estar aliados con el alcalde y que proyectos tienen prioridad aunque no aparecen en las propuestas iniciales de campaña. Desde lo local, sabemos que oportunidades puede tener el alcalde para gestionar recursos a nivel departamental y nacional.

Desde lo local, sabemos que representantes de Cámara y Senadores trabajan por el desarrollo de los municipios que contemplan en cada campaña. Muchos alcaldes esperan el turno que les corresponde en su mandato para las respectivas alianzas con diputados y concejales favoreciendo con esto el apoyo condicional a los planes del gobierno local.

Desde lo local, se puede apreciar la distribución que hace el gobierno central con los municipios según la categoría que le corresponda. Muchos alcaldes hacen milagros con lo que les corresponde porque con el predial y los ingresos locales da brega sostener las promesas del plan de desarrollo y los compromisos de campaña son muchos, desde el portero hasta el tesorero.

Desde lo local, la cultura se reduce a unas fiestas tradicionales de parranda y goce. Las veredas buscan en la Junta de Acción Comunal mejorar la carretera, pintar la escuela y que no falte la ayuda del refrigerio que motiva a los jóvenes a la asistencia semanal. La infraestructura municipal se engalana con el presupuesto departamental y la ayuda que se pueda tener del concejal que le insiste al senador que no lo vaya a olvidar por el pueblo que le puso los votos.

Desde lo local, se puede apreciar las condiciones de vida de los empresarios del campo nacional. Poca tecnología, vías sin terminar, ni para moto con doble y los productos al hombro o en la enjalma que sube con las recuas de mulas. Zonas de Colombia sin electrificación y agua potable, sin salón social y muchas veces el mejor sitio es la capilla de la vereda, para los profesores dictar sus clases de Participación Ciudadana.

Desde lo local, se puede conocer la vida de cada subregión de Colombia, de cómo llegan las políticas públicas y que se hace por mejorar la salud, la vivienda y la educación como prioridad que debe cumplir el estado con el pago de los cobros de los impuestos que aumentan en un 3%, que nunca llegan a cubrir las necesidades de lo local.

Desde lo local, los ciudadanos ejercen el voto para elegir a quienes los representan, empezando por el alcalde y sus concejales. Desde lo local, se debe proyectar el medio ambiente y los distintos negocios que hacen que la municipalidad tenga más arraigo entre los pobladores. Retos que se deben asumir conociendo lo local.