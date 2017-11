Senador Benedetti denuncia persecución del fiscal Martínez

@AABenedetti

Este miércoles el senador Armando Benedetti respondió a la solicitud que hizo la Fiscalía General a la Corte Suprema para que lo investigue, junto con otros ocho congresistas, por una presunta participación en el escándalo de Odebrecht.

Benedetti señaló que: “Esto lo hace para encubrir a sus antiguos jefes y a su socio Germán Vargas Lleras que fue el que repartió la plata en la Costa”.

Además negó cualquier vínculo con el caso Odebrecht, al tiempo que acusó al fiscal, Néstor Humberto Martínez, de incoherencia por haber sido uno de los recaudadores del dinero para la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.

Y agregó que no tienen sentido las acusaciones en contra suya por el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht porque no es cierto que haya apoyado la reforma tributaria de la época.

El senador dijo que: “No ha habido absolutamente nadie de los que han declarado en Colombia que me haya mencionado en el tema de Odebrecht y la vicefiscal, cómplice del rufián, dice que yo vote la reforma tributaria del 2012 cuando yo no la voté, así que no me meta ese cuento”.

Y declaró que está siendo perseguido por el fiscal general por haber manifestado públicamente su oposición a Germán Vargas Lleras.

Banedetti manifestó que: “Esta es una estrategia practicada por abuso de poder del señor fiscal General, que está capturado dentro de Cambio Radical y de Germán Vargas Lleras, quiere hacerme daño porque soy un opositor conocido de Vargas Lleras”.

Y agregó que: “todo el que está con Benedetti lo persiguen políticamente y yo porque me tengo que mamar esta persecución de un facineroso como es el señor Germán Vargas Lleras, de un bandido como lo es Germán Vargas y un rufián”.

Hoy saco a la luz la verdad verdadera sobre cómo la Fiscalía está “capturada” por la campaña de Germán Vargas Lleras https://t.co/GnrWY3W0n4 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 15, 2017