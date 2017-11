Indicadores Económicos en Colombia

Loterias

Loterías del 15 de noviembre en Colombia:

Baloto 11 – 18 – 23 – 32 – 40 – 02

Revancha 07 – 16 – 24 – 35 – 43 – 10

Manizales 0895 – Serie 177

Valle 6434 – Serie 160

Meta 5508 – Serie 102

DORADO

Mañana 5963 – Tarde 3990

SUPER ASTRO SOL

0995 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

0291 – Signo Sagitario

CHONTICO:

Día 6329 – Noche 8063

PAISITA:

Día 0197 – Noche 8191

CAFETERITO:

Tarde 4092 – Noche 6729

PIJAO:

6400

CASH THREE:

Día 027 – Noche 561

PLAY FOUR:

Día 7286 – Noche 2295

EVENING:

7046

WIN FOUR:

1006

SAMAN:

7839

SINUANO:

Día 1930 – Noche 5316

CULONA:

8912

CARIBEÑA:

Día 6196 – Noche 2639

MOTILÓN:

Tarde 9958 – Noche 4166

LA BOLITA

Día 5822 – Noche 3389

EL COLONO:

1654

LA FANTÁSTICA:

Día 2732 – Noche 1687