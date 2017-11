Logros en materia de salud pública, amenazados por la resistencia bacteriana

La resistencia bacteriana es la sobrevivencia de las bacterias causantes de infecciones que pueden ser graves a la acción de los fármacos que las combaten llamados antibióticos.

La Organización Mundial de la Salud –OMS- advierte que este fenómeno viene en aumento, convirtiéndose en una amenaza para la salud pública, debido a que pone en riesgo los avances de la medicina en el control de infecciones causadas por bacterias en la sociedad. En respuesta a este desafío, las autoridades sanitarias del mundo están reuniendo esfuerzos para contrarrestar este problema.

De acuerdo con la OMS, los antibióticos son los medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas, que pueden afectar diferentes órganos.3 Gracias a estos, se han producido grandes avances en la salud pública en América Latina, como la disminución de la mortalidad por las infecciones oportunistas asociadas al VIH/Sida, y la reducción de la mortalidad infantil y materna debida a causas infecciosas.[5]

Sin embargo, estos logros se ven amenazados por el incremento de la resistencia bacteriana. La OMS explica que la resistencia a los antibióticos ocurre cuando las bacterias, que son organismos unicelulares que se encuentran dentro y fuera del cuerpo humano, cambian y se vuelven resistentes a los fármacos usados para combatir las infecciones que estas provocan.3

Según la Organización Panamericana de la Salud –OPS, las bacterias se vuelven inmunes a los medicamentos principalmente debido al exceso de prescripción de antibióticos y el uso incorrecto de estos por parte de los pacientes, al control inadecuado de las infecciones en los entes hospitalarios y a la falta de higiene y saneamiento en los hogares.[6] Por estas y otras razones, la resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles alarmantes, de acuerdo con las autoridades.

Esta problemática está haciendo que un creciente número de infecciones, como la neumonía, la septicemia o la gonorrea, sean más difíciles de tratar, se incrementen los costos médicos, se prolonguen las estancias hospitalarias y se aumente la mortalidad de pacientes. 3

Al respecto, la Dra. Luz Elena Moreno, Gerente Médica de GSK, señala que “cuando los antibióticos de primera línea no surten efecto, debido a la resistencia bacteriana, es necesario emplear fármacos más potentes y de precio más elevado. Además, este fenómeno aumenta la duración de la enfermedad y del tratamiento, incrementando los costos de la atención sanitaria y la carga económica para las familias y la sociedad”.

En efecto, las autoridades de salud de todo el mundo vienen trabajando en medidas que buscan reducir el impacto de la resistencia bacteriana y limitar su propagación. Es por esto que la OMS da a conocer una serie de recomendaciones para la población general, a fin de prevenir y controlar este fenómeno:

La población general puede tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certificado; no debe solicitarlos si sus médicos dicen que no son necesarios, deben seguir siempre las instrucciones de los expertos con respecto a su uso, y no deben utilizar aquellos que les hayan sobrado a otras personas. Además, puede prevenir las infecciones lavándose las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto íntimo con enfermos, velando por la seguridad de las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día.3

“En el caso de GSK, las principales contribuciones que podemos hacer frente a la resistencia antibiótica está en el desarrollo de nuevos antibióticos que tratan infecciones graves y ayudar a asegurar el uso correcto de los antibióticos que ya se encuentran en el mercado. Este compromiso se ve reflejado en la participación de iniciativas como la firma de la Declaración de Davos en 2016, acuerdo firmado por 100 compañías farmacéuticas sobre la contribución de la industria a la solución del problema de resistencia”, comenta la doctora Moreno.

La compañía se encuentra totalmente comprometida con la investigación y el desarrollo de medicamentos destinados al tratamiento de infecciones bacterianas.[7] Asimismo, está involucrada en múltiples proyectos comunitarios para la prevención y el control de infecciones, incluida una asociación con Save the Children para crear un gel de clorhexidina antiséptico[8] y así prevenir las infecciones del cordón umbilical en recién nacidos. GSK es líder mundial en el suministro de vacunas[9], cuyo objetivo es prevenir infecciones tanto bacterianas como virales, lo que puede contribuir con la reducción del uso de antibióticos.

Es importante recordar que en el mundo se desarrollan otras iniciativas que buscan luchar contra el avance del fenómeno de la resistentica a los antibióticos. La OMS ha creado para este año la campaña “Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos 2017”, que tendrá lugar entre el 13 y 19 de noviembre y cuyo lema es “Pida asesoramiento a un profesional sanitario cualificado antes de tomar antibióticos”, con la cual, busca poner en evidencia el valor de los antimicrobianos y resaltar la importancia de asesorarse adecuadamente antes de tomarlos