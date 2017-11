Mozilla lanza la versión Firefox Quantum que busca competir con Google Chrome

La empresa de software Mozilla lanzó hoy Firefox Quantum, la versión “más rápida” de su navegador y la que ha conllevado la mayor actualización desde sus inicios, en 2004, con el fin de adelantar a su principal competidora, Google Chrome.

“Es rápido. Muy rápido. Firefox Quantum es el doble de rápido que Firefox hace 6 meses; utiliza un motor central completamente revisado con tecnología nueva, robada de nuestro grupo de investigación avanzada, y adornada con una imagen renovada”, señaló la compañía en un comunicado.

En un vídeo preparado para el lanzamiento, la compañía compara la velocidad de carga de Firefox Quantum y Google Chrome en algunas de las páginas web más populares, desde Instagram hasta el buscador de Google, y muestra cómo su nuevo explorador adelanta al rival en la mayoría de sitios que no son propiedad del gigante tecnológico.

El navegador representado por un zorro rojizo da un “salto cualitativo” en cuanto a velocidad, estabilidad y atractivo visual, comenzando por una nueva interfaz de usuario llamada Photon cuyo “objetivo es modernizar y unificar” el servicio en diferentes dispositivos y pantallas, desgranó la empresa.

Asimismo, Mozilla indicó que el rendimiento de Quantum es más alto porque su motor CSS tiene “múltiples núcleos que se han optimizado para lograr un bajo consumo de energía”.

La pestaña en la que esté navegando el usuario tendrá “prioridad sobre todas las demás”, lo que lleva a un “mejor uso” de los recursos del sistema, añadieron.

La última versión del navegador es resultado de la investigación de Project Quantum, una división de Mozilla orientada a “construir el motor web de la próxima generación para usuarios de Firefox” basándose en el motor Gecko.

“Es de lejos la mayor actualización que hemos hecho desde que lanzamos Firefox 1.0 en 2004; es simplemente mejor de todas las maneras posibles”, destaca la firma, que ha colaborado con más de 700 programadores de código desde la presentación de una versión temprana de Quantum, anterior a la beta, en agosto.

Coincidiendo con este “rediseño radical” de Firefox, Mozilla ha renovado también su logotipo, que mantiene con unas líneas más sencillas sus conocidas figuras del zorro y la esfera, y los colores rojizo y azul. Con información de EFE.

Waiting? ?for? ?a? ?better,? ?faster? ?browser?

Good news: that wait is over. The new Firefox is here: https://t.co/ADq2ROYUhc pic.twitter.com/SCYYzYbznY

— Firefox ? (@firefox) 14 de noviembre de 2017