Superindustria niega registro de la marca “El Grammy Vallenato”

–Por existir semajanza con el tradicional premio internacional de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, con sede en Miami, Estados Unidos, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca mixta “El Grammy Vallenato”, mediante la cual se pretendía identificar los servicios de la clase 41 entre ellos “Esparcimiento, servicios de entretenimiento, servicio de bar-Discoteca”.

En la resolución, el organismo de control señala que los premios Grammy son una distinción otorgada por La National Academy of Recording Arts & Sciences, INC, para dar reconocimiento en la industria musical a un artista especifico.

Teniendo en cuenta la importancia a nivel internacional de dichos premios, la Dirección de Signos Distintivos, encontró que existe una semejanza clara entre los dos signos en la medida que el signo solicitado “El Grammy Vallenato”, reproduce la expresión Grammy, la cual es el elemento distintivo de las marcas opositoras.

Agrega que el Despacho encontró que los signos analizados El Grammy Vallenato, la marca solicitada y Latin Grammy / Grammy / Latin Grammy Cultural Foundation / Fundación Cultural Latin Grammy (marcas opositoras) presentaban semejanzas ortográficas y fonéticas, como quiera que el signo solicitado “El Grammy Vallenato” reproducía la parte relevante y distintiva de los signos antecedentes como lo es la expresión GRammy, sin que los elementos adicionales le otorguen distintividad suficiente como para diferenciar ambos signos en el mercado.

Así mismo la Superindustria encontró que el signo solicitado pretendía identificar los servicios de la clase 41 entre ellos “Esparcimiento, servicios de entretenimiento, servicio de bar-Discoteca” y las marcas opositoras a su vez identifican servicios de clase 41 tales como “servicios de entretenimiento; en general, toda clase de actividades relacionadas con la música, el video y el entretenimiento”. En este caso el consumidor podría creer que el titular NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS [&] SCIENCES, INC. de las marcas opositoras ahora tiene un nuevo signo como sería EL GRAMMY VALLENATO, cuando en realidad no es así.

En este caso se negó el registro del signo EL GRAMMY VALLENATO ya que el público consumidor podrá creer que ahora los premios GRAMMY tienen una nueva versión para un determinado género musical como sería el vallenato, cuando en este caso la marca solicitada EL GRAMMY VALLENATO no es del mismo titular, ni tiene ninguna vinculación con los premios conocidos en estados unidos y américa latina.

Hoy se llevará a cabo la 18° Entrega Anual del Latin Grammy Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada (EE.UU) y varios artistas colombianos están nominados como, Juanes, Shakira, y Maluma, entre otros. La primera ceremonia de estos galardones fue realizada en 1959 para honrar los logros musicales de los artistas intérpretes o ejecutantes.

Procedencia de recurso

Contra la decisión de la Dirección de Signos Distintivos procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.