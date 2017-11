Con nueva aplicación Distrito promueve uso de carro compartido entre funcionarios

Loterias

Loterías del 16 de noviembre en Colombia:

Bogotá 9820 – Serie 311

Quindio 8401 – Serie 071

DORADO

Mañana 4756 – Tarde 3457

SUPER ASTRO SOL

9840 – Signo Leo

SUPER ASTRO LUNA:

5733 – Signo Piscis

CHONTICO:

Día 2509 – Noche 8662

PAISITA:

Día 5544 – Noche 3027

CAFETERITO:

Tarde 7769 – Noche 5128

PIJAO:

9553

CASH THREE:

Día 830 – Noche 470

PLAY FOUR:

Día 8409 – Noche 1567

EVENING:

0652

WIN FOUR:

5050

SAMAN:

0054

SINUANO:

Día 1824 – Noche 0122

CULONA:

2671

CARIBEÑA:

Día 1308 – Noche 0229

MOTILÓN:

Tarde 8773 – Noche 8211

LA BOLITA

Día 9097 – Noche 7140

EL COLONO:

7548

LA FANTÁSTICA:

Día 7471 – Noche 9745