Yo no concilio con canallas y cobardes: Jaime Granados

Así lo advirtió de manera vehemente el reconocido abogado y penalista Jaime Granados Niño, al anunciar que de ninguna manera va entablar una conciliación o acercamiento con el periodista Gustavo Rúgeles, tras la denuncia que el comunicador hizo rodar por las redes sobre un supuesto abuso sexual contra la hija del jurista.

En declaraciones entregadas por Granados, anunció que demandará por calumnia agravada al periodista Rúgeles a quien calificó como “canalla y cobarde”, al lanzar este tipo de acusaciones contra su nombre y dignidad, pero lo más grave, según el abogado, es que haya atacado a una de sus hijas que es menor de edad.

El penalista indicó que siempre ha dado la cara ante los procesos que le han encomendado y si bien no revela detalles de sus investigaciones, es por que sus propios clientes le han pedido que se abstenga de revelarlas, señaló además que es una persona que ha mantenido una estrecha relación con los medios de comunicación a cuyos periodistas respeta como a los mismos jueces por el trabajo que hace por revelar siempre la verdad.

La difícil situación por la que viene atravesando el destacado penalista y su familia empezó cuando a mediados del mes de octubre, una de sus vecinas, la cirujana plástica Lina Valero Camacho elaboró un documento ante notaria en el que daba fe del comportamiento transparente y pulcro del doctor Jaime Granados y que a juicio de la verdad nunca ha visto comportamientos salidos de tono o impropios sobre su familia y personas que lo conocen.

Dicho escrito, fue elaborado por la cirujana, luego de conocer por las redes sociales, en el que a través de un supuesto chat del teléfono de la hija de Granados daba cuenta de un presunto acto de abuso sexual contra la menor, contrariada por la situación, acudió ante el abogado Gustavo Salgado, quien trasladó ante la Fiscalía dichas acusaciones, pero con fines “criminales” como adujo el penalista.

Dicha actuación llegó a oídos del comunicador Gustavo Rúgeles, quien no tardó en señalar a través de las redes sociales al abogado Granados como un abusador sexual.

Ante dichos señalamientos, Granados inmediatamente recibió de manos de la doctora Lina Valero el escrito que ella redactó y se lo hizo llegar a la Vice fiscal María Paulina Riveros, para que se conociera de antemano semejantes acusaciones, por lo que indicó que estará presto ante la justicia de ser requerido.

“Hay que ser muy canalla, hay que tener pocos pantalones para hacer eso, conmigo siempre le puesto la cara a los medios, he enfrentado todos los procesos durante 35 años, nunca he rehuido a nada, hagan lo que quieran que yo me defiendo, pero que no se metan con una niña, quienes me conocen, saben que clase de persona soy, padre, hijo, hermano y compañero soy y nadie jamás se ha atrevido a semejante canallada, solamente un cobarde y un desalmado es capaz de hacer eso, por ese motivo lo he denunciado como corresponde a las autoridades, me refiero al seudo periodista Gustavo Rúgeles, quien cree que el periodismo es hacer falsas noticias y afortunadamente Colombia si ha dado buenos periodistas que inclusive han dado la vida por defender la verdad”, advirtió el doctor Granados.

Jaime Granados en su intervención anunció que este periodista ya fue demandado por sus abogados por “calumnia agravada e intimidación” y precisó que acudirá a instancias internacionales para que se sancione el portal web que este comunicador dirige.

El abogado Granados fue más allá y reveló que estos señalamientos estarían siendo orquestados por poderosos abogados enemigos quienes al parecer, serían los financiadores de estas acusaciones para mancillar el buen nombre de él y hacerlo a un lado.

“Si quiero que quede claro que voy a llegar al fondo de quiénes están detrás instrumentalizando a ese seudo periodista Gustavo Rúgeles, a ese abogado de pacotilla Solano y a todo aquel que pretende cobardemente sacar provecho para oscuros intereses y ya tengo pistas de quienes están detrás de todo esto y lo estaré mostrando en su debido momento, primero a la justicia y luego a la opinión pública con las debidas pruebas”, aseveró el jurista.

Granados acotó que siempre se ha enfrentado jurídicamente a esos enemigos y siempre los ha derrotado en los tribunales y son ellos quienes por los procesos delicados que lleva, estarían orquestando esas aseveraciones.

“Doy gracias a esos periodistas serios a la manera como han tratado con respeto al interés superior de una niña frente a esta monstruosa canallada y mentira, que pone en peligro a mi hija, la expone públicamente a ser maltratada, señalada, estigmatizada en un medio tan difícil como el que a veces pasan hoy día y se tienen que enfrentar los jóvenes”, reiteró Granados.

A su vez, la esposa y madre de la menor, Rosabel Suárez Durán, informó que una vez consultados sus abogados interpuso una acción de tutela para que se proteja el nombre y la dignidad de su hija, para que no sea instrumentalizada desde cualquier sector y sea protejida desde todo punto de vista.

“Para mi es una vil calumnia, aquellas personas que no pueden vencer a Jaime en los estrados, se valen de algo tan bajo, son personas sin alma, sin corazón, sin escrúpulos, meterse con una niña y la honra de los niños se respeta….esto no se hace y más adelante se va a descubrir a la persona que hizo esto contra mi hija”, indicó la señora Suárez Durán.

El doctor Jaime Granados agradeció a todas las personas que se han solidarizado con su caso como el senador José Obdulio Gaviria, a quien por su profesión lo ha representado en varias oportunidades, a Johana Jiménez, hija de la desaparecida Gilma Jiménez, quien en vida defendió hasta su muerte a los niños víctimas de agresores sexuales, a la representante Angélica Solano, por ser una extraordinaria valentía, así como destacados directores de medios de comunicación que se comunicaron con él antes de escribir una letra sobre este caso.

Finalmente, informó que mientras se adelantan las indagaciones ante la Fiscalía, será representado por uno de los más destacados penalistas de su entera confianza como lo es el doctor Luís Albeiro Yépez, quienes conforme a la ley, acudirán a la figura de conversión para que en calidad de defensor también pueda desempeñarse como fiscal directo, para agilizar el proceso y se conozca rápidamente a los responsables, quienes tendrán que asumir las consecuencias legales por este hecho.

Gustavo Rúgeles pasó por el portal “La Silla Vacía” como columnista, donde tuvo inconvenientes con la ex presidente del Polo Democrático Clara López, quien finalmente se retiró luego de haberse sentido difamada por un informe periodístico que el comunicador escribió contra ella y que con el paso del tiempo terminó por rectificar.