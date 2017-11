La modelo Gigi Hadid cancela su participación en el desfile anual de Victoria’s Secret

Gigi Hadid canceló su participación en el desfile anual de Victoria’s Secret, que será grabado el lunes en Shanghái, debido al revuelo causado por la difusión de un video en el que imita los ojos rasgados de los chinos.

Se trata del segundo percance que sufre la famosa marca estadounidense de lencería femenina que no podrá contar con tres modelos rusas y una ucraniana a quienes China les negó un visado, según medios de prensa.

Gigi Hadid, 22 años, una de las cinco modelos mejor pagadas del mundo según la revista Forbes, no dio ninguna explicación sobre su ausencia.

“Me decepciona no poder ir a China este año”, escribió Hadid en su cuenta de Twitter. “Quiero a mi familia Victoria’s Secret y estaré pensando en todas las chicas”, agregó.

La renuncia de Gigi Hadid le permite a Victoria’s Secret evitar un potencial desastre de relaciones públicas en momentos en que se prepara para lanzar una gran ofensiva comercial en China.

La empresa acaba de abrir sus primeras tiendas en el gigante asiático y el desfile del lunes es el primero organizado fuera de Estados Unidos y Europa.

En febrero pasado, Bella Hadid, la hermana de Gigi, había colgado en Instagram un video que mostraba a la modelo con los ojos entrecerrados para imitar los ojos rasgados mientras mostraba una galletita en forma de Buda.

Las imágenes provocaron una gran conmoción entre los internautas chinos.

En agosto, el anuncio de que Hadid iba a participar en el desfile de Shanghái provocó una ola de acusaciones de racismo contra la modelo y protestas contra su venida.

this is y'all woke palestine queen? Gigi out here mocking Asian people. i would say she's cancelled but she never started. rat @GiGiHadid pic.twitter.com/b6wj5k1sXE

— . (@hvrrystime) 5 de febrero de 2017