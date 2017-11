Voy a trabajar para que Venezuela salga de este régimen: Antonio Ledezma

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ya se encuentra en España y se reencontró con su esposa y sus hijas, al escapar de su detención domiciliaria y llegar al Puente Internacional Simón Bolívar, la principal vía terrestre que comunica al vecino país con Colombia.

Fueron 840 kilómetros de ruta los que el líder opositor logró recorrer, en parte, por la oportuna ayuda de varios miembros de las Fuerzas Militares, la Guardia Nacional y la Policía de ese país.

En el Aeropuerto Internacional de Barajas lo recibieron el expresidente colombiano Andrés Pastrana y un puñado de simpatizantes con banderas venezolanas.

“Voy a dedicarme a recorrer el mundo, voy a contribuir en el exilio a ser una extensión de la esperanza de los venezolanos de salir de este régimen, de esta dictadura”, aseguró Ledezma a la prensa.

Ledezma comentó que pasar por más de 29 puestos de control de las autoridades “fue una travesía peliculesca”. También clamó ayuda a Colombia, el país a donde han huido varios magistrados y la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, tras alegar ser una perseguida política.

“Mi travesía no es una hazaña, es un esfuerzo en el que colaboró demasiada gente. Desde el guardia nacional que me reconoció y me picó el ojo, o desde los militares que me ayudaron, que muchos creen que son todos incondicionales a Maduro, pero varios de ellos sienten vergüenza de no defender sus presillas como les corresponde”, afirmó Ledezma.

A lo anterior, agregó: “Mi voz se une a la coral de voces de venezolanos que han pedido auxilio de Colombia. Todos estos micrófonos han sido la garganta amplificada de una ciudadanía que padece el ahogamiento y la asfixia de la necesidad de transmitir lo que nosotros padecemos en un pueblo hermano de ustedes”.

El exalcalde aseguró haber hablado por teléfono con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, a quién le agradeció su ayuda y apoyo.

“Agradezco al presidente Santos quien amablemente me hizo una llamada telefónica. Había la posibilidad de reunirnos, pero yo tenía que salir para Europa”, manifestó Ledezma.

Según con Ledezma, huyó de Caracas porque militares y miembros de la Inteligencia venezolana le informaron de un supuesto “plan” del Gobierno en su contra, aunque no ahondó en la denuncia.

“Yo no quiero ser rehén de una tiranía, que me usen para doblegar una oposición”, puntualizó.

Horas más tarde, el presidente Maduro se refirió a lo sucedido: “Dicen que Ledezma se nos escapó, que se fue a España, se fue a vivir la gran vida por allá”.