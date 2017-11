Cortes de agua de este lunes 20 de noviembre en Bogotá

Loterias

Loterías del 19 de noviembre en Colombia:

DORADO

Noche 6642

SUPER ASTRO LUNA:

2506 – Signo Géminis

CHONTICO:

Día 5167 – Noche 9862

PAISITA:

Día 2970 – Noche 0224

CAFETERITO:

Noche 7853

PIJAO:

5993

CASH THREE:

Día 741 – Noche 435

PLAY FOUR:

Día 0153 – Noche 7896

EVENING:

2478

WIN FOUR:

0105

SAMAN:

3218

SINUANO:

Día 5635 – Noche 9563

CULONA:

0215

CARIBEÑA:

Día 9604 – Noche 1339

MOTILÓN:

Noche 6531

LA BOLITA

Noche 6502

LA FANTÁSTICA:

Noche 7511

RESULTADOS DEL SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE

Baloto 08 – 12 – 22 – 29 – 39 – 11

Revancha 03 – 06 – 07 – 28 – 40 – 07

Cauca 0789 Serie 340

Boyacá 8739 Serie 052