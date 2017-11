Desarticulada red de trata de personas para la prostitución en China

Tres personas, cabecillas de una organización internacional dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en China, fueron enviadas a la cárcel tras aceptar los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, mientras una cuarta, que no los aceptó, fue enviada en detención domiciliaria.

Se trata de una investigación liderada por la Dirección Especializada contra la Organizaciones Criminales, apoyada por la Dijín de la Policía Nacional, que permitió establecer que la organización criminal, a través de engaños, contactaba mujeres en Antioquia, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca con la promesa de trabajos como empleadas domésticas, de restaurantes, hoteles, cuidadoras de niños y otros, prometiéndoles jugosas ganancias mensuales en China.

Tras convencerlas, les informaban que por el traslado y los documentos de viajes le quedaban debiendo a la organización criminal USD18.000, dinero que empezaban a cancelar una vez llegaban a su destino y en no más de 3 o 4 meses. No obstante la deuda se hacía impagable por cuanto al llegar a su sitio de destino les incluían una serie de nuevos ítem que no fueron acordados en Colombia y por la imposición constante de multas, incrementaban la deuda dificultando su pago en el tiempo inicialmente acordado.

Por estos hechos fueron capturados en Bogotá, el jefe de la organización en Colombia, Carlos Armando Gil Díaz, alias el Pollo o Miguel, quien se encargaba de acoger a las víctimas y les realizaba las gestiones para la obtención de pasaportes, visas y pasajes; les entregaba diferentes sumas de dinero para que presentaran en los puntos de control migratorio, las trasladaba hacia el aeropuerto y les impartía claras instrucciones para las repitieran ante las autoridades migratorias y pudieran ingresar a los países de destino sin inconveniente alguno.

Igualmente fue capturado Brandon Esneyder Gaitán Sánchez cuyo rol principal era la acogida y custodia temporal de las víctimas en Bogotá y participaba en la obtención de visas y pasajes para las mujeres que eran enviadas a China.

La tercera persona capturada fue Olga Cano Agudelo, quien tenía como función captar mujeres en Pereira (Risaralda).

Estas tres personas aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por trata de personas y concierto para delinquir, los cuales aceptaron ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con funciones de control de garantías de Antioquia, durante las audiencias concentradas realizadas en Medellín, por los que les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.

La cuarta persona capturada es Matilde Prieto González, cuñada de alias el Pollo o Miguel, quien tenía como función apoyar la transferencia de giros de dinero para los integrantes de la organización criminal en pago a sus servicios y para los gastos de operatividad de la red.

Prieto González no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por concierto para delinquir y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su domicilio.

La Fiscalía General de la Nación continuará con las investigaciones con el fin de desarticular estas organizaciones criminales, teniendo en cuenta que en este caso tres mujeres lograron escapar y pusieron en conocimiento el modus operandi de la red.