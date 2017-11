Víctima de atraco en bus del SITP denuncia que su agresor quedó en libertad

Una joven de 20 años que fue agredida con arma blanca en un atraco masivo en un bus del SITP denunció que su agresor fue dejado en libertad pese a que presentó la respectiva denuncia.Advierte que teme por su vida, puesto que el sujeto conoce su identidad.

El hecho ocurrió el pasado jueves a la altura de la carrera 13 con calle 52, cuando la joven fue asaltada por dos sujetos que, simulando ser pasajeros, abordaron el vehículo.

De acuerdo con la joven, uno de los delincuentes se quedó en la puerta obstruyendo el paso, el otro saltó el torniquete y agredió directamente a la mujer para robarle su celular.

“El tipo me despoja de mis pertenencias, se las tira al que estaba en la puerta y me causa una herida cerca al hombro. También me dice palabras soeces. Sin embargo, al momento que se trata de escapar el bus cierra las puertas y queda atrapado”, comentó la joven que tuvo 15 días de incapacidad.

Según con la joven, el caso fue atendido por la Policía 30 minutos después de alertados los hechos.

La joven se desplazó hasta la URI de Kennedy para instaurar una denuncia por lesiones personales y hurto. Sin embargo, al momento de comparecer a la audiencia le notificaron que el sujeto había quedado en libertad.

“Este personaje ya tenía cuatro entradas a la URI por hurto y cuando fuimos a ver lo de la audiencia, nos informan que ya finalizó y que no se sabe qué pasó con él. Es decir, está libre (…) El haber pasado por este trámite ya es lo suficientemente dispendioso para que lo dejen libre y esta persona ya sabe dónde vivo, sabe qué es lo que hago y tengo mucho miedo no solo de abordar un bus, sino salir a las calles”, indicó la víctima.

“Vemos con preocupación que, una vez más, por vicios de trámite en el momento de la captura, los sujetos son dejados en libertad. Son muy pocas las situaciones en las que autoridades y ciudadanos logran capturar a los delincuentes, pero en la mayoría de casos quedan libres”, comentó Diego Arias, presidente de la red de apoyo al SITP.