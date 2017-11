Gobierno asegura que declaraciones de ONU acerca de deserción son injustas e inadecuadas

Foto: @ComisionadoPaz

Rodrigo Rivera, Alto comisionado para la Paz, respondió este martes a las declaraciones emitidas por el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, señalando que la deserción de los espacios de reincorporación supera el 55% de los miembros de Farc.

Rivera señaló que: “Lamentamos que la ONU no haya utilizado los canales diplomáticos y los espacios de trabajo con el gobierno para manifestar estas preocupaciones que sin duda, generan una alerta que no corresponde a la realidad y deja un manto de duda sobre los ex combatientes que están en proceso de reincorporación … No todos los que han salido están en la ilegalidad, muchos iniciaron sus procesos de reintegración de manera individual, otros se fueron a estudiar, más de cien están en cursos para ser escoltas, cuando se acabaron las zonas veredales, terminó la concentración, por ende es necesario aclarar eso”.

Y agregó que son más los avances que los retrasos, por lo que lamenta que la ONU se enfoque en lo negativo y no reconozca los logros de la reincorporación.

También señaló que queda en el ambiente el hecho de que la mitad de los ex combatientes se convirtieron en disidencias o están se encuentran en la ilegalidad.

Esto después de que el jefe de la misión de verificación de la ONU, Jean Arnault alertó que de los 8 mil guerrilleros de la Farc que se habían desmovilizado y concentración en las zonas de reincersión, en cumplimiento del acuerdo de paz, el 55 por ciento desertó y no descartó que muchos de ellos se hayan vinculado a organizaciones armadas ilegales.

El representante diplomático de Naciones Unidas estableció concretamente que 4 mil 300 exintegrantes de la guerrilla de las Farc abandonaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), hecho que atribuyó al incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno colombiano.

“Hoy estimamos que un 45% de los 8.000 guerrilleros estan todavia en las ETCRs. Este fenómeno llama la atención”, precisó Jean Arnault en un balance sobre los avances de la implementación del acuerdo del fin del conflicto en un foro sobre “La reincorporación y reconciliación, dimensiones de la construcción de paz”.

“La falta todavía de perspectiva certera de reintegración productiva a largo plazo que más afecta la confianza de los ex guerrilleros en la reincorporación”, precisó el jefe de la misión de la ONU, quien en este sentido subrayó que el mayor problema es el acceso a la tierra.

Al respecto, advirtió que “el 77% de los exmiembros de las Farc son campesinos y el acceso a la tierra es fundamental. El trabajo agrícola será la integración a la vida legal”, puntualizó.

No obstante, dijo que el éxito de la reincorporación es todavia posible. “No dudamos del aporte que puedan hacer los empresarios en este proceso”, señaló.

Agregó que “la reincorporación tiene vocación para ser un catalizador de unidad de esfuerzos en torno al desarrollo territorial y por ende, un mensaje concreto, tangible de reconciliación nacional.”

“Consideramos la reincorporación un aspecto clave de la consolidación de la paz, y particularmente en Colombia”, dijo y señaló que “urge seguir con las actividades que empezaron y que finalice el plan marco de reincorporación”.