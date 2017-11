La paz es irreversible; no importa quien llegue el 7 de agosto, esto no puede parar: Santos

–“Esto es irreversible. No importa quien llegue el 7 de agosto del año entrante, esto no puede parar. Nadie va a permitir que esto pare. Sería inconcebible echar para atrás. ¿Cómo se puede echar para atrás? No se puede”, fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos en un encuentro con el gobernador de Arauca y los alcaldes de los municipios de Uribe, Caldono y La Paz, en el cual se evaluaron los avances y retos de la construcción de la paz en los territorios.

“Todo lo contrario: debemos construir sobre lo construido. Posiblemente habremos cometido errores. Posiblemente nos habremos equivocado, porque es una transición de 54 años de guerra hacia una paz. Eso no se hace de la noche a la mañana”, agregó.

Según el Jefe de Estado, “el que venga seguirá, sin duda alguna, porque por la dinámica de lo que está sucediendo, ustedes son los que más lo están viendo en sus regiones, nadie va a permitir echar esto para atrás”.

“Lo que queremos es que ojalá podamos todos juntos trabajar para ir corrigiendo errores y avanzando lo más rápido posible, porque de eso se trata, de dejarles a todos nuestros hijos un país en paz”, sostuvo el Presidente Santos.

La construcción de paz, responsabilidad de todos

Al respecto, la Alcaldesa de La Paz (Cesar), Andrea Ovalle, afirmó: “El Presidente nos deja un legado, pero la responsabilidad de que la paz continúe en el país es de la sociedad civil, de los ciudadanos, de todos nosotros”.

Para la Mandataria local, la construcción de la paz no es responsabilidad solo de “los partidos políticos, ni de los administradores locales y regionales, ni nacionales, es de cada uno de nosotros y no tiene reversa. Cada uno de nosotros debe adquirir el compromiso de seguir construyendo paz”.

Avances de los PDET

Durante el evento, que es uno de los actos programados para celebrar esta semana el primer aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz, el Presidente Santos recordó que “el silencio de los fusiles de las Farc abrió una nueva etapa para Colombia”: la construcción de la paz en y desde los territorios, con inversión, seguridad y oportunidades”.

Indicó que, por ello, el Gobierno puso en marcha los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para las 16 subregiones más afectadas por la guerra y con mayor presencia de cultivos ilícitos, donde las comunidades deciden qué proyectos priorizan.

Precisó que en Arauca, Caldono, La Paz y Uribe se han previsto inversiones por 6 mil millones de pesos para más de 100 proyectos de infraestructura comunitaria, al tiempo que ya se adjudicó la construcción de más de 120 kilómetros de vías terciarias.

Buenas noticias en sustitución

Además, señaló que se avanza en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, programa en el que también se ayuda a los campesinos a ser dueños de su tierra.

Anunció que se espera que Arauca y Uribe sean territorios libres de cultivos ilícitos al terminar 2017.

“Para cuando termine este año, esa es una buena noticia, Arauca será ojalá un departamento libre de cultivos de uso ilícito. ¿Usted se imaginaba que eso iba a ser posible? Y un municipio como Uribe, que no tenga cultivos ilícitos, creo que para allá vamos”, dijo.

Al respecto, el Gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, declaró: “Arauca ya logró inscribir la totalidad de la gente que tenía cultivos y hay un acuerdo, el día 10 se terminó de inscribir, y estamos en el proceso de erradicar. Estamos convencidos de que a finales de este año no tendremos una mata de coca en el departamento”.

Restitución de tierras

De otro lado, el Presidente Santos informó que ya se han restituido cerca de 220 mil hectáreas de tierras y hay otras 800 mil hectáreas que están en manos de los jueces, quienes deberán proferir sus fallos respectivos.

Recalcó que en Uribe (Meta) se han devuelto cerca de 54 mil hectáreas de tierras, lo cual ha beneficiado a 800 víctimas del conflicto.

Pago de impuestos por obras en zonas de conflicto

Así mismo, el Jefe de Estado indicó que los 7 municipios de Arauca y el municipio de Uribe (Meta) hacen parte de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac).

“Es un régimen especial con un impuesto de renta para las nuevas sociedades y algo que esta semana vamos a anunciar, ya a reglamentar: que las empresas puedan pagar parte de sus impuestos con obras en estas zonas. Entonces esta es otra forma de financiar el desarrollo”, explicó.

El Jefe de Estado se refirió, igualmente, a los avances en materia de cultura en los municipios más afectados por el conflicto, por ejemplo, a través de las bibliotecas públicas móviles.

Destacó la nueva sede de la Universidad Nacional que funcionará en La Paz (Cesar), para cuyo funcionamiento se han garantizado los recursos, al igual que para su dotación.

Unirnos para construir la paz

Al finalizar el conversatorio, el Presidente reiteró el llamado a unirnos para construir la paz.

“Lo que quiero decirles es que todos los colombianos tenemos que unirnos para seguir construyendo esa paz. Eso es algo que tenemos que construir entre todos”, subrayó.

“Ustedes, los mandatarios locales, los alcaldes, los gobernadores, juegan un papel fundamental. Su liderazgo ahora adquiere mucha más importancia, porque precisamente si hacemos esta paz desde los territorios, son ustedes los que van a tener la voz cantante”, dijo.

“Este es un momento muy importante de nuestra historia. No podemos ser inferiores a ese reto. Gracias, gobernador, alcaldes y alcaldesa, por su compromiso por la paz. Sin ese compromiso de ustedes, esto no hubiese sido posible. Tenemos que seguir con ese compromiso, en mi caso hasta el último día de mi gobierno”, puntualizó el Jefe de Estado.