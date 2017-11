Condenan a cadena perpetua al exgeneral Ratko Mladical, “el carnicero de Bosnia”

–El Tribunal Penal Internacional de la Haya condenó a cadena perpetua a Ratko Mladic, el “carnicero de Bosnia”, al encontrarlo culpable de genocidio y crímenes de guerra por la muerte de más de 8.000 hombres y niños en la antigua Yugoslavia.

En el fallo, leído por el magistrado Alphons Orie, se anotó que: “Esta corte observó que las muertes de las que se responsabiliza al acusado fueron crímenes contra la humanidad y muchos de ellos se pueden calificar de brutales”.

El tribunal concluyó que Mladic, de 74 años de edad, “compartía la intención” y “el objetivo criminal” de exterminar a los musulmanes de Bosnia y de llevar adelante la masacre de Srebrenica.

La lectura del fallo fue interrumpida durante unos 40 minutos debido a una “crisis de hipertensión” de Mladic, según médicos citados por su abogado defensor, quien pidió un aplazamiento de la audiencia.

Sin embargo, Orie decidió seguir adelante con el fallo, ante lo cual Mladic se paró e insultó a gritos a los jueces en serbio.

El magistrado ordenó al personal de seguridad que retirase al exgeneral de la sala y lo trasladara a otra para escuchar su sentencia.

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) condenó a Mldic por 10 de los 11 cargos en su contra, incluyendo genocidio y delitos contra la humanidad por la muerte de más de 8.000 hombres y niños.

Las cinco cláusulas principales del auto acusatorio le imputaban persecución, exterminio en masa, asesinatos, deportación y desplazamiento forzoso de civiles. Había cinco cláusulas más, que incluían acusaciones de otros asesinatos, terror, ataques ilegítimas a civiles, toma de rehenes y violación de las normas existentes para llevar a cabo la guerra.

Mladic fue detenido en mayo de 2011 en Serbia, donde había vivido sin ser identificado durante la mayoría de los 16 años que pasó fugado. Se le imputaba el asedio de la capital de Bosnia, Sarajevo, durante casi cuatro años, que dejó más de 10.000 muertos, la limpieza étnica en Srebrenica, que acabó con todos los hombres musulmanes de la localidad, 8.100 en total, y la captura de un total de 284 cascos azules como rehenes en diferentes partes del territorio del país y su uso como escudos humanos entre mayo y junio de 1995 para prevenir los bombardeos de la OTAN.

El exmilitar empezó su participación en el proceso en 2014 declarando no reconocer “este odiado tribunal”, que calificó además de “un invento de la OTAN”, “corte satánica y no de justicia”. “Nos está procesando por haber protegido nuestro propio pueblo de ustedes. Sus citaciones, sus tópicos, sus acusaciones falsas, ¡no me importa lo más mínimo nada de eso!”, afirmó entonces.

En 2015, el mismo día que debía declarar, uno de los principales testigos de la defensa, el experto forense Dusan Dunjic, fue hallado muerto en un hotel de La Haya.

El conflicto entre los serbobosnios, los bosnios musulmanes y los croatas originarios de Bosnia y Herzegovina se originó con la desintegración de la República Federativa de Yugoslavia en 1992.

La guerra terminó como consecuencia de los bombardeos de las posiciones serbias por parte de la alianza atlántica.

En 1993 la ONU fundó en La Haya el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia para los presuntos implicados en crímenes de guerra.

Durante las décadas que ha durado su mandato, el tribunal ha juzgado 142 procesos, 92 de ellos contra serbios. La corte ha declarado responsables de genocidio y otros delitos al expresidente de la República Srpska, Radovan Karadzic, condenado a 40 años de prisión; y de crímenes de guerra a Naser Oric, antiguo comandante de las fuerzas musulmanas de Srebrenica, quien fue condenado a dos años de cárcel y puesto en libertad por haber pasado más de dos años en prisión preventiva. (Con información de RT y BBC Mundo).