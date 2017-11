Analizan que acceso a créditos y becas de Icetex sean sólo para programas e instituciones acreditadas

Así lo dio a conocer la congresista atlanticense, luego de explicar que en el artículo 61 de la Ley 1753 de 2015, (Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014- 2018, esté contemplado que hasta el año entrante sólo las universidades y los programas acreditados en alta calidad podrán ser objeto de beneficios de becas o de créditos Icetex.

Ante tal situación, la representante radicó el proyecto de ley 095 de 2017, ‘Por medio del cual se establece una medida transitoria para la continuidad del servicio de educación superior en el país’, que ya surtió su primer debate en la Comisión Sexta de Cámara y que busca adicionar un parágrafo transitorio al artículo 61 del PND.

Lo anterior, según la legisladora, para garantizar el acceso y la cobertura a la educación de toda la ciudadanía y que se puedan seguir otorgando becas y créditos –por parte del Icetex- para cursar programas académicos de educación superior que no cuenten con acreditación o programas en instituciones de educación superior no acreditadas institucionalmente.

“Este es un proyecto que requiere un trámite urgente y que lastimosamente no pudo ser aprobado esta semana en la plenaria, en su segundo debate, por el tema del proyecto de Contratación Estatal y por el debate y votación de la JEP. Sin embargo, hago un llamado a todos los congresistas para que vean la importancia de esta iniciativa que requiere de un trámite urgente porque, de no aprobarse lo antes posible traería graves consecuencias para la educación superior de nuestro país y afectaría, principalmente, a los ciudadanos que vienen cursando sus estudios actualmente en universidades o programas que no están acreditados”, dijo la congresista.

Así mismo, explicó que el proyecto propone conceder un mayor plazo (cinco años), para condicionar los créditos educativos y becas financiadas por esta entidad, solamente a la oferta educativa acreditada.

“Ampliando el plazo vamos a lograr que las Instituciones y programas de Educación Superior que hoy no cuentan con un reconocimiento en alta calidad, continúen en su proceso de acreditación. Nosotros no podemos entrar a juzgar a las universidades que no estén acreditadas y tampoco sus programas, porque el hecho de que no lo estén no significa que presten un mal servicio. Hay que reconocer que estas vienen haciendo su trabajo y una gestión importante para lograr acreditarse”.

Además, Villalba señaló que “las instituciones no acreditadas tienen mayor alcance y cobertura en el territorio nacional. Hoy día, la oferta acreditada aún es ausente en muchos territorios o regiones del país que incluso son apartadas o de difícil acceso”.

“Son nuestros jóvenes los que tienen grandes inconvenientes en los distintos departamentos de Colombia para poder acceder a la educación superior. Vemos con preocupación que esta restricción, tal y como está contemplada actualmente en el PND, va en contravía del principio de equidad y les impide beneficiarse de este apoyo estatal para acceder al servicio educativo como sí lo podrían hacer los demás colombianos que estén en zonas que cuentan con una amplia oferta educativa acreditada”.

Finalmente, la legisladora expresó que a la fecha más de 12 de departamentos de Colombia no cuentan con universidades o con programas acreditados y que la mayoría de programas e instituciones de educación superior que cuentan con acreditación se ubican en las principales ciudades.