Concejo autoriza al Distrito participar en la Corporación Maloka

Este jueves en Comisión de Gobierno fue aprobado el Proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza a la Administración Distrital a participar en la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para la aprobación fueron presentadas dos ponencias positivas y una negativa con las cuales tomaron partido no solo los ponentes sino los diferentes concejales los cuales a partir de las ponencias se manifestaron de la siguiente forma.

El concejal Diego Andrés Molano Aponte, del partido Centro Democrático, coordinador del proyecto, rindió ponencia positiva, conceptuando que existen 3 propósitos que justifican este Proyecto de Acuerdo: Primero salvar a Maloka; segundo, permitir la participación del Distrito y tercero, crear un mejor sistema de gobernabilidad en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación.

Molano indicó que es importante para salvar a Maloka, retomar la nueva visión enfocada en tener apropiación social, especialización inteligente y solución de problemas locales. Recalcó que la entidad requiere ser salvada y direccionada, porque hace parte de un sistema de innovación, ciencia y tecnología, en la cual, el Distrito debe asumir unas responsabilidades, tener más control y movilizar a toda la sociedad para apoyar este icono de la ciudad.

De la misma manera, el concejal Rolando González, del partido Cambio Radical, presentó ponencia favorable indicando que participar en Maloka, resulta socialmente conveniente por los impactos que tiene para la ciudad, puesto que los beneficios directos e indirectos a estas inversiones, superan el costo de oportunidad de no hacerlo, resaltó que el objetivo fundamental de Maloka, es fomentar la pasión por el aprendizaje a lo largo de la vida y fortalecer los lazos entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad.

González, reiteró que Maloka se ha convertido en un sitio emblemático de la ciudad en donde concurren, familias residentes y turistas en busca de conocimiento y que debemos convertir en una marca científica de la ciudad.

Por otra parte, el concejal Antonio Sanguino rindió ponencia negativa al proyecto de Maloka en cuanto a que los aportes no sean destinados a cubrir el déficit existente sino a inversiones, investigaciones o proyectos concretos y de la misma manera, porque no se resolvieron los cuestionamientos legales.

Los concejales de las diferentes bancadas destacaron que los recursos que se van a invertir en Maloka deben ser para investigación, ciencia y tecnología y para vincular a los investigadores y al sector productivo para apalancar proyectos que requiere la ciudad.

Los concejales que votaron en contra fueron: Alvaro Argote, Celio Nieves y Xinia Navarro del Polo Democrático; Marco Fidel Ramírez, de Opción Ciudadana, Juan Carlos Flórez, de Alianza Social Independiente y Hollman Morris, de Progresistas, cuestionaron el proyecto por cuanto se iban a utilizar recursos públicos para invertir en una corporación de derecho privado y porque no se dejaba claro que los aportes que va a hacer el Distrito se van a invertir exclusivamente en innovación, ciencia y tecnología y no para cubrir deudas de administraciones anteriores de una corporación de derecho privado y que la Administración no tiene autoridad moral para salvar una organización privada como lo es Maloka cuando ni siquiera hay una política de ciencia y tecnología en la ciudad.