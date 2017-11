Policía de Londres reporta incidente en estación del metro

La estación de metro londinense de Oxford Circus fue escenario este viernes por la tarde de un “incidente”, informó la policía, que la cerró al público y pidió a la gente que evite la zona, una de las más concurridas de la capital.

“Si estás en Oxford Street, entra en un edificio”, escribió en la red social Twitter la policía metropolitana.

“Seguimos respondiendo a un incidente en Oxford Circus. La estación está actualmente cerrada, por favor eviten la zona a esta hora. Oficiales están en el lugar”, escribió en la red social Twitter la policía del transporte público británico (BTP).

“La estación de Oxford Circus está cerrada mientras investigamos un incidente”, explicó por su parte la autoridad municipal del transporte público (TfL), precisando que los trenes no se detenían en la estación.

La BBC explicó que había gente que salía corriendo de la zona, la principal área comercial de la capital británica, siempre repleta de gente y más en época prenavideña.

Something happening on #oxfordcircus – Hope everyone is ok!!! pic.twitter.com/M5UQ1VNsNz

— Charlotte Terry (@CharlotteTerry1) 24 de noviembre de 2017