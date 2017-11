Santos conmemora en el Caquetá primer año de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc

–Con la comunidad del Caquetá el presidente Juan Manuel Santos conmemora este viernes un año de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc.

Será en el municipio de La Montañita, en territorio caqueteño, el que fuera uno de los más golpeados por la violencia promovida por las Farc y actualmente claro ejemplo de los avances y los beneficios que ha traído a sus habitantes la construcción de la paz en la región.

A partir de la firma del Proceso de Paz y la llegada del Estado con su oferta institucional de programas en las áreas de seguridad, inversión social e infraestructura, educación y desarrollo del campo, entre otros, se ha avanzado en la construcción de la paz.

Es la primera vez en su historia que este municipio recibirá la visita del Primer Mandatario, quien hacia las 11:30 de la mañana hará un recorrido por sus calles y se unirá a la gran marcha organizada por la comunidad montañitense, en celebración del primer año de la firma del Acuerdo de Paz.

También dialogará con los habitantes, participará en un mercado campesino, y recorrerá la oferta institucional que ha llegado al municipio fruto del Acuerdo de Paz.

El Mandatario estará acompañado por el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, y los ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga; y Educación, Yaneth Giha; el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera y el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo.

Así mismo estarán el gobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco y el alcalde de La Montañita, José Leonel Guarnizo.

ESTO NO TIENE REVERSA

“Esto va marchando en la dirección correcta”, manifestó el Presidente Juan Manuel Santos a propósito del aniversario de la firma de la paz.

La implementación de los acuerdos suscritos en el Teatro Colón se desarrolla en medio del silencio de los fusiles, que se entregaron y se destruyeron, con lo cual que cerró la fábrica de víctimas.

Entretanto, se desarrollan este año las conversaciones con el Eln para la paz sea completa.

Este viernes se recordará en el mismo lugar, el Teatro Colón, de Bogotá, el momento en que el Presidente Juan Manuel Santos y el cabecilla de las Farc alias Timochenko suscribieron el pacto para poner fin al conflicto de más de medio siglo. Y luego en La Montañita, zona del Caquetá que sufrió especialmente el conflicto.

Un estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), una entidad o de investigación privada, señala que “el proceso de paz previno, al menos, la muerte de 2.796 personas.

De acuerdo con la misma entidad, de 867 combates que se registraban con reductos de las FARC en 2007, la cifra cayó a 106 en 2015 y a 13 en 2016.

Mientras tanto, en materia de civiles muertos en eventos de conflicto con participación con las FARC, de 1.835 en 2002 y 1.270 en 2007, la cifra se redujo en 2015 a 101 y en 2016 a 3.

Para implementar los acuerdos se han expedido y sancionado 94 normas, entre ellas siete actos legislativos, 36 decretos-ley, cinco leyes aprobadas en el Congreso por el procedimiento fast track, y 46 decretos ordinarios.

Al mismo tiempo se han desarrollado los planes de restitución de tierras, proyectos productivos, satisfacción de los derechos de las víctimas, acompañamiento de las comunidades, inversión social e infraestructura, vías, educación, desarrollo agropecuario, adjudicación de baldíos y convivencia ciudadana, entre otras áreas.

Ya en el posconflicto, se emprendió la ruta de reincorporación de las Farc a la vida civil.

Más de 12 mil personas fueron acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Los excombatientes están recibiendo la oferta del Estado en bienestar integral, afiliaciones a pensiones, plan básico de salud e incluso capacitación.

No es posible dar marcha atrás, subrayó este lunes el Presidente Santos ante alcaldes y gobernadores de varias de las zonas más afectadas.

“Primero, legalmente no se puede. La propia Corte Constitucional ya dijo que en los próximos tres periodos presidenciales no se puedan expedir leyes que vayan en contra de los acuerdos. Todo lo contrario, hay que expedir las leyes para que se cumplan, para que se sigan cumpliendo los acuerdos”, explicó el Mandatario.

Y consideró que “eso es bueno para el país, porque los acuerdos no son para las FARC. Los acuerdos son para las comunidades, que sufrieron tanto durante esta guerra”.

Y el pasado miércoles, en la Clausura del Curso de Altos Estudios Militares, el Presidente manifestó que “este proceso fue un esfuerzo de mucha gente y del sacrificio de muchísimos soldados de tierra, mar, aire; de muchísimos policías, que hicieron unos esfuerzos enormes”, pero “bien valió la pena, porque hoy estamos viendo que al país se le abre un nuevo horizonte nuevo, un horizonte diferente”.

El gobernante reconoció esta semana que la comunidad internacional ha dado “todo el apoyo, pero por supuesto para que esta paz se consolide, se vuelva estable y duradera. No para que volvamos otra vez al pasado”.

“Esto es irreversible. No importa quien llegue el 7 de agosto del año entrante, esto no puede parar. Nadie va a permitir que esto pare. Sería inconcebible echar para atrás. ¿Cómo se puede echar para atrás? No se puede”, dijo.

“Todo lo contrario: debemos construir sobre lo construido. Posiblemente habremos cometido errores. Posiblemente nos habremos equivocado, porque es una transición de 54 años de guerra hacia una paz. Eso no se hace de la noche a la mañana”, agregó.

“Lo que queremos es que ojalá podamos todos juntos trabajar para ir corrigiendo errores y avanzando lo más rápido posible, porque de eso se trata, de dejarles a todos nuestros hijos un país en paz”, concluyó el Presidente Santos.