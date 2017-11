Sigue el accidentado trámite de la Justicia Especial para la Paz en la Cámara

–Un abrupto cierre tuvo la plenaria de la Cámara de Representantes en desarrollo del debate sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. El presidente de la corporación Rodrigo Lara decidio levantar la sesión argumentando que le quisieron meter un gol con un articulo que no debía estar incluido en el bloque que se iba a votar.

Lara explicó así la situación:

Presidente @Rodrigo_Lara_ denunció que se trató de hacer un “gol” a los colombianos incluyendo en bloque de proposiciones de #JEP el art 101 sobre requisitos de magistrados que debía ser estudiado de manera individual pic.twitter.com/jGk4nbOVSO — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) 23 de noviembre de 2017

El ministro del interior, Guillermo Rivera, aclaró que todo se debió a un error de digitación pero que no se puede pensar en que se actuó de mala fe. Rivera también aclaró que el régimen de inhabilidades no hace parte del artículo101, que trata de impedimentos y recusaciones e insistió “en que las inhabilidades deben hacer parte de otro proyecto ya que la ponencia no trae este régimen”.

El presidente de la Cámara convocó la plenaria para el próximo lunes, cuando se espera evacuar la iniciativa, considerada la columna vertebral del Acuerdo de Paz.

El hecho es que el proyecto de ley estaturia de la Jurisdicción Especial de Paz compite contra el reloj, ya que el 30 de noviembre vence el fast track.

La Mesa Directiva y el ponente, acordaron dejar para lo último la discusión de nueve artículos que consideran sensibles y de alto calibre para analizarlos, entre ellos, “los que tienen que ver con la competencia personal, material, la persecución de activos de las Farc y el control de los jueces”.

Una subcomisión despejó el camino para sacar adelante el proyecto, frente a la avalancha de proposiciones que se presentó, especialmente por los opositores.

Al respecto, el representante Hernán Penagos, quien entregó un informe de la tarea realizada por la subcomisión, indicó que se negaron 260 proposiciones, aproximadamente, porque eran repetitivas de normas ya establecidas o porque eran violatorias de la Constitución.

Informó Penagos que la complejidad de artículos como las inhabilidades de los magistrados de la JEP, el fuero constitucional y los castigos para los que hayan cometido delitos sexuales con menores de edad, entre otros, son temas que merecen una discusión más exhaustiva y detallada y por eso decidieron votarlos uno a uno, sin embargo, “esto no se pudo porque el quórum era precario”.

El Ministro del Interior confió en que el próximo lunes 27 de noviembre, la Plenaria de la Cámara saque a flote la aprobación del proyecto y así la conciliación del texto pueda ser evacuada antes del 30 de noviembre, fecha que se pone punto final al fast track.