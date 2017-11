Un año del Acuerdo de Paz: Santos reconoce errores, pero destaca que se han salvado miles de vidas

–El presidente Juan Manuel Santos reconoció que “ha habido demoras y dificultades” y que personalmente ha cometido errores en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, pero resaltó que haber silenciado los fusiles ha permitido salvar miles de vida “y por este solo hecho ha valido la pena”.

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado en la conmemoración del aniversario de la firma del acuerdo con las Farc, acto cumplido en el mismo Teatro Colón donde el 24 de noviembre de 2016 se oficializó el fin del conflicto.

“Hace un año firmamos el acuerdo de paz definitivo con las Farc, lograrlo fue difícil pero silenciar los fusiles nos ha permitido salvar miles de vidas y por solo ese hecho es que esto ha valido la pena. Todos quisiéramos que los cambios fueran ya una realidad, pero hay que tener paciencia porque vamos avanzando. Se hace camino al andar”, precisó Santos.

“Sé que las Farc tienen reclamos y preocupaciones. Me reuniré hoy mismo con sus jefes y con el mejor de los ánimos, como siempre lo he hecho, para resolver –en la medida de lo posible- sus inquietudes. Pero que no quede la menor duda: seguiremos cumpliendo con los acuerdos…. Construir la paz es el desafío más grande, el más importante, el más valioso que cualquier país pueda tener. Los colombianos somos batalladores, valientes, trabajadores. Estoy convencido que esta tarea no nos va a quedar grande”, indicó el presidente.

“A pesar de los retrasos, a pesar de las dificultades, hemos avanzado”, aseguró Santos y para ello se respaldó en la evaluación del proceso hecha por el Instituto Krog, que dijo que “en estos procesos siempre hay quienes ven el vaso medio lleno pero otros siempre lo quieren ver medio vacío”.

“Ahora las Farc y la ultraderecha quieren ver el vaso medio vacío, hacen muchas críticas al Gobierno, pero yo veo el vaso medio lleno en este proceso de paz”, resaltó.

En su intervención, Santos dijo que “construir la paz es el desafío más grande, el más importante, el más valioso que cualquier país pueda tener” y destacó que “los colombianos somos batalladores, valientes y trabajadores. Estoy convencido que esta tarea no nos va a quedar grande”.

Al efecto, Santos exhorto a los colombianos a no dejarse “ganar por el pesimismo” y los invitó “a construir paz, liberar así todo el potencial que tenemos y aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece nuestra bella Colombia”.

Entre los problemas que admitió en este proceso del postconflicto citó el asesinato de 111 líderes sociales que se han registrado entre 2016 y lo transcurrido de 2017 y dijo que están trabajando para evitar que esa situación se reproduzca.

Al efecto, señaló que de esos 111 casos se han “identificado a los responsables en más de la mitad de ellos”.

“La Fiscalía ha concluido que hasta ahora no se puede decir que hay un patrón, una acción sistemática contra ellos. Los motivos son diversos y en muchos casos no están relacionados con su actividad social o política”, precisó.

Frente a estos acontecimientos, el presidente advirtió que la tarea es difícil, con grandes retos, que requiere perseverar y mantener la mirada puesta en ese objetivo común. Dedicaré hasta mi último día de Gobierno, hasta el último día de mi vida, a trabajar sin descanso en este propósito”.

. “La paz debe traer más seguridad y tranquilidad a todos los colombianos. Lo que más nos preocupa son los 111 asesinatos documentados entre 2016 y 2017 de lideres sociales. Cada atentado nos duele y nos impone la tarea de incrementar los esfuerzos”, indicó Santos.

El Presidente aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al Congreso de la República frente al trámite del proyecto que daría vida a la Justicia Especial para la Paz. “Le pido a todo el Congreso que nos ayude a tramitar lo más rápido la JEP para que los jueces puedan realizar ya su trabajo”, aseguró.

Además, dijo que la Justicia Transicional se creó con el fin de cerrar el conflicto: “En los próximos meses esos ejercicios de verdad, reparación y sanciones a los victimarios nos permitirán sentar esas bases para la reconciliación”.

“Yo he mantenido una posición muy firme para aquellos que quieren impedir la participación política de las Farc. (…) Construir la paz que tanto anhelamos exige trabajo. Es una tarea que requiere perseverar. Yo dedicaré hasta el último día de mi Gobierno y mi vida a la paz, y cumpliré mi propósito a pesar de los obstáculos”, agregó el jefe de Estado.

“Que no quede la menor duda, que seguiremos cumpliendo el acuerdo”, concluyó el Presidente de la República.