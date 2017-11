Ya hay acuerdos colectivos con 124 mil familias que han expresado su voluntad de sustituir cultivos ilícitos

Durante el primer año del Acuerdo de Paz, la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos ha sido eje fundamental del Gobierno Nacional, que ha venido trabajando de la mano de las familias cultivadoras de coca y la Fuerza Pública.



Los programas de sustitución voluntaria y erradicación forzosa han sido implementados para dar cumplimiento al Punto 4 del Acuerdo: ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’.

Con el programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), se permite impulsar la construcción de proyectos productivos sostenibles como alternativa a los cultivos de uso ilícito en el país.

Al respecto el Presidente Juan Manuel Santos ha dicho que “tenemos por primera vez una oportunidad de oro para resolver en forma definitiva el problema de los cultivos ilícitos y de narcotráfico”.

Las familias que hacen parte del PNIS e inician el proceso de sustitución de los cultivos de uso ilícito por actividades productivas legales, cuentan con el acompañamiento permanente y beneficios otorgados por el Gobierno Nacional.

Así mismo adquieren los compromisos de no resembrar los cultivos de uso ilícito, no estar involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito y no participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos.

Hasta el 16 de noviembre de este año alrededor de 124.000 familias de 15 departamentos reportaron 96.000 hectáreas de coca, y han expresado su voluntad de sustituirlas voluntariamente con la firma de 63 Acuerdos Colectivos.

Luego de la firma de los acuerdos, las familias se inscriben una por una para iniciar el proceso de levantar los cultivos de coca y poner en marcha la sustitución.

A la fecha se han vinculado 54.180 familias al PNIS que dicen tener 40.000 hectáreas de coca.

24.580 familias que reportan 22.642 hectáreas de coca a sustituir han recibido el primer pago o están en proceso de pago, cumpliendo los compromisos del programa.

“Esa cifra va a ir creciendo en la medida en que más familias comiencen a recibir los pagos para que después puedan tener un cultivo lícito”, explicó el Mandatario.

Los avances de este programa cuentan con la verificación y seguimiento exhaustivo, directamente en el territorio, por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Erradicación forzosa de cultivos ilícitos

Gracias a la labor de la Fuerza Pública, Ejercito, Policía y erradicadores civiles al día de hoy se han erradicado 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el 95 por ciento de la meta, de las 50.000 hectáreas planeadas para el 2017.

El Jefe del Estado advirtió que el Gobierno no puede “renunciar a ese instrumento”.

“Para quienes no quieren la sustitución, para quienes quieren seguir delinquiendo, para los cultivadores industriales, los grandes narcotraficantes, pues ahí ellos no van a sustituir voluntariamente y tenemos que hacerlo por la fuerza”, manifestó el Presidente Santos.