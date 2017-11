El ñame y la yuca, productos con más potencial en mercados internacionales de la nutrición saludable: Santos

–Tras la exitosa aceptación en los mercados internacionales del aguacate Hass colombiano, el ñame y la yuca son los productos con más potencial en los mercados de la llamada nutrición saludable, que está siendo promovida en todo el mundo para combatir la obesidad, dijo este sábado el presidente Juan Manuel Santos en el municipio de San Jacinto, Bolívar.

“Ustedes saben que el mundo entero está cada vez más consciente de la salud, de la necesidad de comer bien, de la nutrición adecuada y que hay un problema enorme de sobrepeso y obesidad”, indicó el Jefe del Estado al lanzar la estrategia “Es el momento de Colombia… seguro te va a encantar”.

Agregó que una ejecutiva de alto rango de una multinacional de la alimentación le dijo recientemente que se ha descubierto que las harinas de ñame y de yuca tienen unas grandes propiedades y que muy pronto remplazarán a las de maíz y de trigo para las personas que quieren llevar una vida mucho más sana, por sus grandes propiedades nutricionales.

“Pedí que me ratificaran lo que la alta ejecutiva me estaba diciendo y se encontró que el ñame tiene una baja cantidad de calorías, es rico en fibra, es fuente de vitamina A, de vitamina C y tiene un alto contenido de magnesio y potasio”, indicó el Primer Mandatario.

Ambos productos pueden tener un gran potencial para ser exportados a los mercados internacionales, luego de la exitosa campaña liderada por el Presidente Santos para que diversos mercados adquieran los aguacates tipo Hass que el país está produciendo.

“Colombia está viviendo un momento muy especial y estamos dejando atrás una guerra. Debemos aprovechar todas estas oportunidades que a paz nos está comenzando a abrir, para cosechar bien todo lo que hemos sembrado”, puntualizó.