EL FRACASO DE LAS TAREAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN EL HOGAR Y EN ESPECIAL CONTRA LAS MUJERES (II parte)

Por:Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (160)

TAREAS PARA REALIZA DURANTE LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS

1) Que sea política de Estado, política familiar y política escolar que haya CERO EMBARAZOS en y por adolescentes. Será una ayuda valiosa para minimizar la pobreza, mejorar la calidad de la educación y bajar el número de abortos.

2) Minimizar las formas de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Para lograrlo es conveniente reducir el consumo de licor, escuchar menos música violenta, controlar los celos y el despecho, formar mentalidad positiva y utilizar palabras amables y decentes.

3) Crear hábitos de auto educación, para mejorar el comportamiento familiar y social, para tener superior formación profesional y luchar por un empleo de más proyección personal y un mayor ingreso todo lo cual generará una mejor calidad de vida.

ENTORNOS EN LOS QUE SE GENERA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La violencia contra la mujer se da en diferentes épocas de su vida, en diferentes formas y en diferentes entornos. Desde antes de engendrarla se puede dar si no es deseada, si los progenitores no son responsables y de manera especial si no cuentan con lo mínimo necesario para para atender sus derechos fundamentales básicos. Y no solo el aspecto económico, también el moral, el mental, el afectivo.

Engendrada la mujer se puede ejercer violencia si los progenitores la agreden al no darle o no poderle dar alimentación adecuada, si pretenden arrullarla con música violenta o guerrera, o formarla con malas prácticas laborales. Y nacida la mujer puede ser objeto de violencia en su infancia, adolescencia, adultez y aun en la edad del final de la vida. Y en cuanto a los entornos se refiere la mujer puede ser objeto de violencia en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en Colombia por tener que vivir o haber sido llevada a vivir en campos de conflicto provocados por la indiferencia de las autoridades y por la organización de bandas criminales que en nada se parecen a organizaciones de reivindicación social y cuyo objetivo es y era atacar los bienes públicos, usurpar la propiedad de los campesinos y abrir campos fáciles para la comercialización de productos ilegales. En estos estadios la mujer funge como esclava doméstica y sexual y si la disfrazan de comandante y alimentan su alma de odio, destruirá lo que encuentre a su paso. Es la mujer que arrasa y que se cree con poder pero que en realidad está siendo arrasada y sirve como robot a favor de quienes la explotan.

FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Y las formas de violencia son muchas y se han denunciado de manera repetida, sin que esa repetición se haga todos los días y a todas horas y por eso se olvidan fácilmente. Violencias físicas, verbales, psicológicas, económicas, laborales, sexuales, gesticular, acosos en sus diversas formas, agresiones domésticas y en casos frecuentes, embestidas que dejan secuelas físicas y mentales graves y hasta llegan al acto reprochable del asesinato que la mayoría de los asesinos castigan con el suicidio.

TODO NOS LLEGA TARDE

En Colombia parece que tiene vigencia plena la denuncia de nuestro ya poco recordado poeta popular Julio Flórez cuando nos recordó que todo nos llega tarde. Para intentar poner barreras a la violencia dentro del hogar, se dictó la 294 de 1996, por medio de la cual se pretende proteger a “Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar.” La ley contempla que la víctima debe pedir, “sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente.”

La vida real nos enseña que la mayoría de las personas que dentro de su contexto familia reciben agresiones son las mujeres y los infantes.

LOS FUNCIONARIOS NO OFRECEN EL MEJOR TRATO A LAS MUJERES AGREDIDAS

Y lo más irónico de esta presunta protección es que hay funcionarios encargados de velar por la paz doméstica que en vez de propiciar un verdadero amparo, terminan agravando la ofensa o reprochando a la agredida. La verdad es que en algunos de esos despachos el trato a la mujer no es el más humano, ni el más decente y es urgente que se hagan programas de educación y de capacitación para pedir la ayuda y para ofrecer las medidas inmediatas de protección que las mujeres necesiten.

EVITAR LA AUTO PUESTA EN PELIGRO

En el argot popular se acuña la idea de que no debemos exponernos al peligro. En nuestro medio se hacen campañas para que no dejemos la casa sola, para que instalemos alarmas, para que haya solidaridad entre vecinos. Evitar que el agresor encuentre caminos fáciles para cumplir su cometido.

Esta misma recomendación es válida para que se evite la violencia contra la mujer. Cuando la mujer decide jugar en las mismas circunstancias o campos de batalla de sus potenciales malhechores seguramente saldrá lesionada. Formalizar una relación afectiva con quien tiene antecedentes de violencia, trabajar en medios hostiles como en los que se vende sexo o distracción sensual, en tráfico de ilícitos, ilusionarse con la adquisición fácil de riqueza, son caminos que inevitablemente generarán violencia femenina y si bien se puede afirmar que el estar en esos lugares u oficios no justifican los crímenes leves o graves, lo que se recomienda es que se evite llegar a esos estadios de grave peligro.

DESDE AHORA PAZ Y AMOR EN NAVIDAD Y EN LOS AÑOS QUE VIENEN

A todos los seguidores del diplomado, a sus amigos, a sus familias les deseo que la PAZ Y EL AMOR sean sus fieles compañeros durante estas celebraciones de fin de año y durante todos los años venideros.

No olvidemos que somos los arquitectos de nuestro propio destino y que cada día, en cada minuto, podemos mejorar nuestras vidas. No dejemos perder esta maravillosa oportunidad de ser mejores cada día para bien de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestra Colombia.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ

Sigamos cultivando la paz, el amor y la concordia en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo con la garantía de que tendrán asegurado su futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2017.

