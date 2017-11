Maduro nombra al general Manuel Quevedo nuevo presidente de Petróleos de Venezuela y anuncia su reestructuración

–Manuel Quevedo es el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ministro de Petróleo, tarea que asumirá con la misión de sanear y reimpulsar el sector tras los estragos de grupos que atentaron contra esa industria a través de redes de corrupción, informó el presidente Nicolás Maduro.

En la edición número 97 de su programa Los Domingos con Maduro, el mandatario resaltó que Quevedo es un profesional ampliamente capacitado para asumir el cargo y para impulsar la reestructuración de la compañía, donde han descubierto al menos siete tramas de corrupción que atentan contra el patrimonio de la nación.

Estos casos, investigados por el Ministerio Público, comprenden la firma de financiamientos en condiciones desventajosas para la subsidiaria Citgo, la suscripción de contratos con sobreprecios en la Faja del Orinoco y en la filial Bariven, el sabotaje a Petrozamora, irregularidades en Petropiar, el desmantelamiento de vehículo en una división de Pdvsa-Monagas y una red de extorsión manejada desde Pdvsa-Yagua.

Ante la tarea de reconstruir los espacios mellados por prácticas corruptas, el presidente Maduro confía en la experiencia del nuevo ministro. “A Manuel Quevedo le entregué la Misión Vivienda Venezuela cuando tuvo un bajón y temimos que se debilitara. Hoy estamos cerca de los 2 millones de viviendas construidas. Este año vamos a construir cerca de 540 mil”, agregó.

Quevedo se desempeñó como director la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor desde 2014 y también fue jefe del Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional Bolivariana, en Caracas.

Con esta designación, sustituirá a Nelson Martínez, quien era presidente de Pdvsa, y a Eulogio Del Pino, quien se desempeñaba como ministro de Petróleo.

Quevedo será reemplazado en el despacho de Vivienda por Ildemaro Villarroel, quien se desempeñaba como viceministro en ese despacho.

Junto a él se integra al gabinete ministerial Carlos Osorio Zambrano, que estará al frente de la cartera de Transporte, anteriormente bajo responsabilidad de Jesús García Toussaintt, y José Vielma Mora, titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, instancia que presidía Miguel Pérez Abad.

Transformación con sello obrero

El presidente Maduro también anunció que el próximo martes firmará con trabajadores del sector, en una asamblea con 10.000 voceros obreros, el plan para recuperar la principal industria del país.

“Le digo a la clase obrera petrolera: ustedes están allí para guardar, engrandecer, proteger esa poderosa industria, que nunca será privatizada. Por eso digo: limpieza en Pdvsa, ha llegado la hora de una nueva revolución petrolera y gasífera”.

Indicó que el Gobierno Bolivariano ha emprendido una importante lucha contra la corrupción. En ese sentido, habló del caso de la subsidiaria Citgo, cuyos directivos fueron capturados esta semana.

“No me parece extraño que el encargado de negocios de Estados Unidos esté empeñado en defender a estos corruptos. Por eso espero que se le aplique todo el peso de la ley venezolana a estos apátridas, porque no puede llamársele de otra manera a una gente que se burla de la fe y la confianza pública. Me da asco y vergüenza que se les dé la confianza y terminen robando y vendiendo la patria”, expresó.

Pidió al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, emprender una campaña informativa sobre el tema, destinada a combatir matrices de opinión erradas en torno al caso.

Reconoció la necesidad de avanzar en materia de producción gasífera, esto como parte del plan de reimpulso de la compañía estatal. “No hemos avanzado como se debe, Venezuela debería tener su capacidad para satisfacer las demandas de gas interno nacional y ser un país exportador de primera línea. Estoy seguro de que lo vamos a lograr, pero debemos ponernos las pilas y ser muy autocríticos”, sostuvo. (Información de AVN).