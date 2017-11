Autores de masacre en mezquita egipcia competían por quién mataba más personas

–Escalofriantes revelaciones sobre la forma como se produjo el ataque terrorista en la mezquita en Egipto hicieron los sobrevivientes. Uno de ellos afirmó que un grupo de los extremistas ingresó al edificio para asesinar a los presentes de un disparo en la cabeza y que incluso “competían para ver quién de ellos mataba más personas”.

El resto de atacantes disparaba por la espalda a quienes trataban de escapar, reveló el testigo Islam Mohamed.

Como se sabe, más de 300 personas fueron víctimas de un atentado terrorista contra una mezquita sufí ubicada en la localidad de Al Rauda, en la península egipcia del Sinaí.

Los sobrevivientes de la masacre contaron sus escalofriantes historias a la agencia de noticias Sputnik.

Según declaró Islam Mohamed, de 15 años, fue a la mezquita junto a su hermano Ahmed, mientras que su padre y su hermano menor, Adam, ya habían llegado allí más temprano.

“Ya no pude acercarme a mi padre, puesto que había muchísima gente. Así que tuvimos que ocupar un lugar cerca de la entrada a la mezquita”, explicó. Islam Mohamed agregó que cuando comenzó la misa se escuchó un fuerte estallido en la calle. No obstante, los fieles no sabían si era una explosión o un disparo.

“Luego, de repente, frente a cada puerta y cada ventana, aparecieron individuos enmascarados que disparaban a los musulmanes que se encontraban dentro de la mezquita. Pero no se pararon ahí. Una parte de los terroristas entró en el edificio para asesinar a la gente de un disparo a la cabeza”, reveló el chico. Islam Mohamed subrayó que incluso “competían por ver quién mataba a más personas”, mientras que el resto de los atacantes disparaba por la espalda a quienes trataban de escapar.

Según destacó Mohamed, en total había unos 20 terroristas y no eran egipcios. El joven afirmó que se parecían más a los agentes de una fuerza especial vestidos con pantalones negros, camisetas grises y chalecos antibalas. Además, tenían cintas de luto negras atadas en sus brazos.

“Actuaban de una manera muy organizada. Tenían un comandante que les daba órdenes. Cuando ya habían asesinado a muchos, fue él quien dijo que se trataba de un castigo por haber insultado a los muyahidines y por ignorar sus órdenes”, reconoció. El joven mencionó que los atacantes utilizaban palabrotas, algo que no es digno de un musulmán.

El adolescente indicó que uno de los atacantes le intentó disparar en la cabeza, pero por fortuna se salvó.

“Agarré del brazo a mi hermano y corrimos fuera de la mezquita”, reveló. Islam Mohamed agregó que vio a los terroristas disparando a los que trataban de huir del templo, así que tuvieron que esconderse en el cuarto de abluciones. Media hora después, los hermanos fueron a buscar a su padre.

“Cuando entramos, vimos a nuestra madre sentada en el suelo cerca del cuerpo de nuestro padre, llorando. Le dispararon en la cabeza y en las piernas. Luego logré encontrar a mi hermano menor Adam, de tres años. Estaba vivo. Fue herido en una pierna. Además, tenía restos de metralla en la espalda”, explicó.

Otro testigo del atentado, oriundo del poblado Bir al Abd, declaró a Sputnik que vive cerca de la mezquita, de manera que suele ir allí a rezar.

“Cuando terminó la segunda llamada a la oración (adhan), oí los disparos. Llegaron al lugar unos 30 terroristas en cinco vehículos. Algunos de ellos entraron en la mezquita, mientras que el resto de los delincuentes esperaba fuera”, recordó el testigo. Al principio, los presentes decidieron que era una maniobra del Ejército de Egipto, y a nadie se le ocurrió que alguien pudiera asaltar la mezquita en pleno rezo, agregó.

Según el testigo, los asaltantes lanzaron cuatro granadas cerca de la mezquita, después de lo cual empujaron a siete rehenes a uno de los vehículos y se fueron. Después aparecieron varios aviones militares.

“En total, el ataque duró unos 20 o 30 minutos”, señaló. (Información de la agencia Sputnik).