Laura González de Colombia Virreina Universal de la Belleza

–La Señorita Colombia, Laura González, fue elegida Virreina en Miss Universo 2017, en la gala que se celebró este domingo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Como nueva Miss Universo fue escogida la Sudafricana Demi Leigh Nel Peters.

Laura estuvo siempre en el abanico de candidatas a ganar el título y estuvo a punto de lograrlo.

Así se definió la colombiana en la habitual pregunta del concurso y que le permitió pasar al grupo de las tres finalistas:

“Soy supremamente apasionada con todo lo que hago. Con pasión tengo disciplina, con pasión entrego todo mi ser en cada escenario que piso, así lo hice como actriz, así lo hice como Miss Colombia y no tengo duda de que así lo haría como Miss Universo”.

Yasssssss queen! #MissUniverse Colombia has made it to the Top 3. pic.twitter.com/mQHODyxX1W

— Miss Universe (@MissUniverse) 27 de noviembre de 2017