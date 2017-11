Uribe le contabiliza a Santos los “vasos” que ha vaciado y los que ha llenado en su gobierno

–Una nueva andanada lanzó el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez contra el presidente Juan Manuel Santos, parodiando la frase que pronunció el mandatario el pasado viernes en el aniversario de la firma del Acuerdo del fin del conflicto con las Farc, cuando dijo que frente al proceso de paz, “hay quienes ven el vaso medio lleno y otros que siempre lo quieren ver medio vacío”.

Uribe le contabiliza a Santos los “vasos” que ha vaciado y los que ha llenado en su administración.

Hasta ahora el expresidente y senador registra 28 vasos, en igual número de trinos que ha escrito en su cuenta en Twitter y cada uno de las cuales ilustra con los respectivos vasos, así:

1. Santos vació el vaso de la seguridad y llenó el de la extorsión.

Pasamos de 1.352 casos de extorsión en 2010, a 4.903 en 2016.



2. Santos vació el vaso de la seguridad y llenó el de la inseguridad.

Pasamos de 3.441 delitos contra el medio ambiente en 2010, a 6.174 en 2016.

3. Santos vació el vaso de la seguridad y llenó el de la inseguridad.

En 2010 hubo 31 voladuras de oleoducto. En 2016, hubo 49.

4. Santos vació el vaso de la seguridad y llenó el de la inseguridad.

En 2010 hubo 17.436 hurtos a residencias, mientras que en 2016 hubo 21.343, lo que significó aumento del 22%.

5. Santos vació el vaso de la seguridad y llenó el de la inseguridad.

En 2010 hubo 61.740 hurtos a personas, mientras que en 2016 se presentaron 109.763, lo que significó un aumento del 78%.

6. Santos vació el vaso de la seguridad y llenó el de la inseguridad.

En 2010 hubo 13.097 hurtos a establecimientos de comercio. En 2016, se presentaron 20.287 casos.

7. Santos vació el vaso de la seguridad y llenó el de la inseguridad.

En 2010, se presentaron 70 hurtos a entidades financieras en el país. En 2016, 119 casos. Aumento: 70%.

8. Santos vació el vaso de la seguridad y llenó el de la inseguridad.

En 2010 hubo 13.343 hurtos de motocicletas. En 2016, 29.395 hurtos. Aumento del 120%.

9. Santos vació el vaso de la lucha contra las drogas y llenó el de la coca.

Casa Blanca: 2001, 169.800 has sembradas. En 2010, 100 mil. En 2016, 188 mil has, cifra histórica, nunca antes visto

ONU:En 2001, 144.807 has. En 2010, 61.812 has.En 2016, 146 mil has, cifra histórica

10. Santos vació el vaso de la lucha contra las drogas y llenó el de la coca.

En 2010 se produjeron 424 toneladas métricas de cocaína. En 2016, 866 toneladas, cifra más alta en la historia del país.



11. Santos vació el vaso de la lucha contra las drogas y llenó el de la coca.

Por complacer al terrorismo, prohibió fumigación aérea y disminuyó la manual.

Según Casa Blanca, en 2016, sólo 17.642 has fueron erradicadas, 92% menos que las 229.228 has erradicadas en 2008

12. Santos vació el vaso de la erradicación de cultivos ilícitos y llenó el del consumo de coca.

Colombia es el 4to país con mayor consumo de drogas en Surámerica (DNP)

13. Santos vació el vaso de la protección al medio ambiente y llenó el de la coca.

Acabó con el programa Familia Guardabosques que llegó a beneficiar a 114.000 familias entre 2002 y 2010.

14. Santos vació el vaso del crecimiento económico y llenó el de la carga tributaria.

Puso tasa efectiva de tributación en el 70% de las utilidades, ubicando a Colombia en el puesto 142 entre 190 países del ranking mundial del Doing Business.



15. Santos vació el vaso del crecimiento económico y llenó el de la pérdida de competitividad.

Recibió el país en el puesto 37 en 2010 y lo va a entregar en la posición 59 del ranking mundial del Doing Business.

16. Santos vació el vaso del crecimiento económico y llenó el de crecimiento de la deuda pública.

La deuda llegó al 54% del PIB y el déficit fiscal al 3,6%

17. Santos vació el vaso del crecimiento económico y llenó el de la desaceleración económica.

El crecimiento esperado para Colombia es del 1,6% para 2017, por debajo de su crecimiento potencial (3,9%)

18. Santos vació el vaso de la economía y llenó el de deterioro de la industria.

11 de las 24 actividades industriales registraron contracciones.

19. Santos vació el vaso de la confianza inversionista y llenó el de inseguridad jurídica.

75% de los empresarios se ha visto afectado por cambios normativos en los dos últimos años (Encuesta ANDI)

20. Santos vació el vaso de la confianza y llenó el de la desconfianza de los consumidores, de la industria y de los comerciantes.

21. Santos vació el vaso de la transparencia y llenó el de la corrupción en el sector público.

Colombia ocupa el puesto 90 de 176 países en el ranking de Transparencia Internacional. Salud y aduanas son los sectores más afectados por la corrupción (Encuesta ANDI).



22. Santos vació el vaso de la legalidad y llenó el del contrabando.

El mercado ilegal del contrabando representa cerca de $6 mil millones de dólares al año, cifra que supera al 10% de las importaciones legales.

23. Santos vació el vaso de la inversión social y llenó el de la indiferencia con la comunidad.

El número de familias beneficiadas con el programa Familias en Acción se redujo en un 16%, entre 2010-jul 2017.

24. Santos vació el vaso de la confianza inversionista y llenó el de incertidumbre.

Empresas como Mondel?z, Bayer, Mazda, Varta, Michelin han cerrado sus plantas en el país y están atendiendo el mercado nacional desde el exterior.

25. Santos vació el vaso de la austeridad y llenó el del derroche.

El SENA pasó de 28 mil a 36 mil contratos, evidenciando cómo convirtieron el SENA en un fortín burocrático de la mermelada.

26. Santos vació el vaso de la transparencia en la salud y llenó el de la corrupción.

Permitió que se robaran a Caprecom, la EPS más grande del régimen subsidiado.



27. Santos vació el vaso del emprendimiento y llenó el de derroche burocrático.

A través del Fondo Emprender se pasó de financiar 1.896 proyectos por valor de $107 mil millones en 2009, a 622 proyectos por valor de $63 mil millones en 2016.

28. Santos vació el vaso de la exploración petrolera y llenó el de la desconfianza inversionista.

Pasamos de perforar 112 pozos petroleros en 2010, a 25 en 2016.