Distrito lanza campaña para generar conciencia sobre el VIH

Con pruebas gratuitas de VIH, foros, actividades físicas, diálogos con población LGBTI, ferias de servicios, entre otras actividades, arrancó la semana ‘Viviendo En Positivo’.



“El VIH tiene que ver con todo el sector social y no solo con algunas poblaciones en particular, las cuales han venido siendo estigmatizadas. En la Secretaría somos partícipes y reconocemos la problemática del VIH en la ciudad, por ende todos hacemos parte de la respuesta”, indicó Doris Mejía, subdirectora para Asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social.

La semana ‘Viviendo Positivo’ es una iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía acerca de esta problemática.

“Nosotros empezamos con un video testimonial, que invita a ser parte de la respuesta frente al VIH y una serie de actividades de prevención y reflexión”, señaló la funcionaria.

Manifestó que también busca hacerle frente a la estigmatización de la enfermedad y quienes la padecen.

“Hay un aspecto que la ciudadanía debe comprender: que la problemática del VIH no es exclusiva del sector salud ni del sector LGBTI, hoy en día todos los sectores de la sociedad tenemos una responsabilidad de protegernos”, sostuvo Doris Mejía.

Desde la Subdirección para Asuntos LGBTI se articulan alianzas con organizaciones sociales e instituciones distritales para fortalecer la realización de acciones de promoción y prevención frente al VIH/SIDA.

La campaña invita a quienes viven y conviven el virus a que se acerquen a su servicio de salud y a los grupos de apoyo para recibir orientación profesional sobre el manejo y tratamiento del tema.

Semana ‘Viviendo En Positivo’ 2017

Martes 28

– Pruebas gratuitas de VIH a población en general. Red Somos, calle 30 No. 14-49 de 8 a.m. a 5 p.m.

– Foro VIH dirigido a funcionarios IPS, EPS y funcionarios de la red pública de salud. Secretaría de Salud. De 8 a.m. a 5 p.m.

– Actividad física ‘Pride Fit’ en el barrio Santa Fe de 8 a.m. a 2 p.m.

– Proyección película ‘Dallas Buyers Club’. CAIDS Teusaquillo. TV 17 a bis # 36-74. De 6 p.m. a 8:30 p.m.

Miércoles 29

– Lanzamiento Guía Profilaxis tras exposición VIH. Fundación Colectivo Hombres Gay – CAIDS Teusaquillo. TV 17 a bis #36-74. . De 6 p.m. a 8:30 pm.

– Investigación y experiencias comunitarias en VIH por la Corporación Somos. Universidad Nacional, Facultad de Medicina, salón 105. De 8 a.m. a 1 p.m.

– Feria de Servicios Red de Afecto Localidad de Bosa. Bosa Centro. De 2 p.m. a 6 p.m.

– Teatro Foro. Un deseo una decisión. Universidad Javeriana. Auditorio Pablo VI. De 2 p.m. a 6 p.m.

– Trabajo Sexual Discursos Contemporáneos. Universidad Nacional. Facultad de Medicina. Salón 105. De 1 p.m. a 5 p.m.

– Tertulia literaria ‘Ruega por Nosotros’. CAIDS Teusaquillo. TV 17 a bis #36-74. . De 6 p.m. a 8:30 p.m.

Jueves 30

– Cuerpo y Territorio LGBT Madona y sus Divas. Red Sur Usme. De 8 a.m. a 12 p.m.

– Candlelight. Actividad con Antorchas. Parque Nacional. De 6 p.m. a 8:30 p.m.

– Taller Arte y VIHda. CAIDS Teusaquillo. TV 17 a bis #36-74. . De 6 p.m. a 8:30 p.m.

Viernes 1

– Acción de Memoria ‘Madona y sus Divas’. Barrio México. De 5 p.m. a 8.30 p.m.

– Foro Prevención Combinada en VIH. Ministerio de Salud. Auditorio 2 y 3 piso. De 8:30 a.m. a 1 p.m.

– Taller VIH. CAIDS Teusaquillo. TV 17 a bis #36-74. . De 6 p.m. a 8:30 p.m.

– Encuentro Distrital de Personas Trans. CAIDS Teusaquillo. TV 17 a bis #36-74. De 8 a.m. a 6:00 p.m.

– Presentación ‘COLOMVIHA’ A Hacer la Tarea. Ministerio de Salud. De 7:30 a.m. a 9 a.m.

– ‘Mándala Por La Vida’. En simultánea en el Planetario Distrital – Parque Santander – Av. Primero de Mayo y Centro Comercial Centro Mayor de 4 p.m. a 8 p.m.

Sábado 2

– Cine Foro ‘Neo Diversivida’. CAIDS Teusaquillo. TV 17 a bis #36-74. De 3 p.m. a 6 p.m.

– Feria de Servicios y Celebración Internacional del Hombre Gay. Barrio Tihuaque. De 12 p.m. a 5 p.m.

– Diálogo Personas Trans y VIH. CAIDS Teusaquillo. TV 17 a bis #36-74. De 4 p.m. a 7 p.m.