4 mil ofertas laborales disponibles para la población víctima del conflicto armado

La Agencia Pública de Empleo del SENA, en alianza con la Unidad para las Víctimas, realiza este miércoles 29 de noviembre, en todo el país, la Segunda gran jornada nacional de empleo para la población víctima.

4 mil ofertas laborales disponibles para la población víctima

?

Con 47 microrruedas de empleo en simultáneo en 46 ciudades y municipios del país –con la participación de 242 empresas, que ofertarán 4.082 vacantes en diferentes perfiles–, se realizará este 29 de noviembre la Segunda jornada nacional de empleo para víctimas del conflicto armado en Colombia.

Estos espacios se generan con el fin de acercar la oferta y la demanda laboral: el empresario oferta sus vacantes y realiza las entrevistas a quienes llevan su hoja de vida con los perfiles requeridos, para hacer posteriormente el proceso de preselección.

“Estamos en un país que día a día trabaja en la construcción de la paz y desde el SENA realizamos nuestro aporte para que aquellas personas a quienes se les han vulnerado sus derechos, tengan oportunidades laborales que les permitan salir adelante con sus familias” afirmó José Antonio Lizarazo Sarmiento, Director General (e) del SENA.

Entre los perfiles más solicitados por los empresarios se encuentran: asesores comerciales, vendedores, meseros, impulsadores, cajeros, vigilantes, tecnólogos en alimentos, auxiliares de servicios generales, auxiliares de producción, ayudantes y oficiales de construcción, conductores, soldadores, contadores, auxiliares de cocina, camareros, contadores públicos, agentes de call center y profesores de básica primaria, entre otros.

Además de promover y gestionar la vinculación laboral, se ofrecerán servicios como orientación ocupacional, inscripción y actualización de hoja de vida en el aplicativo virtual de la Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA, entre otros.

“Ambas entidades trabajamos de manera conjunta en el ajuste de los perfiles y de la orientación profesional de las víctimas participantes de manera que puedan fortalecer sus aptitudes y capacidades”, aseguró Yolanda Pinto Afanador, directora de la Unidad para las Víctimas.

Las víctimas interesadas en asistir a esta jornada, podrán participar con su hoja de vida entre las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en los 47 puntos ubicados a lo largo del territorio nacional.

Para consultar la dirección de cada jornada más cercana a su ciudad de residencia visite la página web de la Agencia Pública de Empleo del SENA

“Gracias a las oportunidades de formación y empleo que me ha brindado el SENA, he cambiado mi vida y mi forma de pensar. Sufrí desplazamiento pero el SENA me brindó en San Andrés de Tumaco (Nariño), el acceso a formarme como tecnólogo en gestión documental y a través de la Agencia Pública de Empleo logré encontrar un trabajo una vez terminé mis estudios. En la actualidad además de trabajar, me estoy formando como profesional en Ciencias de la información, Bibliotecología en documentación archivística en la universidad INPAHU en Bogotá” expresa Alberto Ferrín Moreno, beneficiario de la Agencia Pública de Empleo del SENA.

Cabe destacar que en lo que va corrido del año, gracias a la intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo, se han gestionado 27.494 colocaciones para las víctimas, otras 145.512 han inscrito su hoja de vida en el aplicativo virtual de la misma APE y se han realizado 149.387 orientaciones ocupacionales a víctimas en temas sobre cómo elaborar una hoja de vida, cómo presentarse a una entrevista de trabajo, entre otros.