Distrito entrega 2.000 nuevos subsidios para adultos mayores

El alcalde Enrique Peñalosa anunció que se ampliaron en 2.000 nuevos cupos los subsidios para las personas mayores en la ciudad.

“Muy contentos celebrando los 2.000 beneficiarios de estos subsidios en dinero que le damos a nuestros abuelos. En total hemos aumentando en 10.000 las ayudas económicas y estamos muy felices de poder aumentar estos apoyos”, señaló el alcalde ante más de 1.000 adultos mayores que ahora son beneficiarios de este dinero.

Mientras en 2016 el presupuesto de apoyos económicos para esta población era de 29.587 millones de pesos, este año ascendió a 81.282.

“El alcalde les dio la bienvenida a 2.000 personas mayores en nuestro programa. Ellos ya empezaron a recibir el apoyo mensual de 120.000 pesos que se les entrega por medio de una tarjeta donde ellos pueden hacer el retiro y garantizar su autonomía”, sostuvo por su parte María Consuelo Araújo, secretaria de Integración Social.

En lo corrido de este año, con los recursos de la Secretaría Social se han apoyado a 90.794 personas y a través de los Fondos de Desarrollo Local a 48.557 adultos. Con esto se llega en Bogotá a 139.351 beneficiarios que reciben apoyo económico de la Alcaldía.

“Me parece muy bueno que nos ayuden con este subsidio porque a nosotros ya no nos dan trabajo en ningún lado por la edad. La voy a utilizar para pagar servicios de la casa, porque yo no tengo pensión ni nada. Muy bueno y me siento muy contento con lo que ha hecho Enrique Peñalosa por nosotros”, expresó Carlos Antonio Beltrán, un adulto mayor de 68 años.

Una inversión histórica por los adultos mayores de la ciudad

La Alcaldía de Enrique Peñalosa adelanta una inversión histórica por los adultos mayores de la ciudad, que incluye la construcción de más Centros Día y más beneficiarios de subsidios económicos.

Para los adultos mayores de la ciudad se asignó un presupuesto de 739 mil millones de pesos.