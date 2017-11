Vídeo: Sujetos roban espejo retrovisor del carro del Tino Asprilla en Bogotá

A través de las redes sociales, el exjugador de la Selección Colombia, Faustino “El Tino” Asprilla, denunció que dos sujetos le robaron el espejo retrovisor de su vehículo en las horas de la noche en el sector del Park Way.

El Tino Asprilla publicó un vídeo en las redes sociales en donde se observa claramente como uno de los sujetos se acerca al vehículo y roba el espejo retrovisor utilizando sus propias manos.

El exjugador solo se dio cuenta del robo tras llegar a su vivienda en la capital del país, luego de salir de la sede del canal de EPSN.

“Allí hay cámaras, quedaron grabadas las imágenes. Se ve que los ladrones paran, se llevan los retrovisores y siguen como si nada”, comentó Asprilla en Blu Radio.

Asprilla manifestó que hay que buscar la manera de frenar ese tipo de cosas porque “hoy fueron unos espejos, mañana puede ser peor”.

“Menos mal aquí son cosas materiales. Son unos espejos, que al final se pueden comprar, pero no creo que la solución sea esconderse para que los noticieros no muestren la verdad para no dañar la imagen del país”, comentó Asprilla.

También criticó duramente la falta de seguridad que se vive en las ciudades del país.

“Estas dos ratas me robaron ayer el retrovisor del carro y nadie responde. ¿Hasta cuándo esta inseguridad en las ciudades?, ¿para cuándo leyes duras en contra de estos hampones?”, señaló el exjugador del Parma de Italia.

Estas dos ratas me robaron ayer el retrovisor del carro y nadie responde. ¿Hasta cuando esta inseguridad en las ciudades? ¿Para cuándo leyes duras en contra de estos hampones?@PoliciaBogota @FiscaliaCol pic.twitter.com/0AvZpg6TbK — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 29 de noviembre de 2017