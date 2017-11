El cactus, el alimento del futuro, según la FAO

La organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) hizo un llamado este jueves en favor del cactus, en especial el nopal, planta de origen mexicano, considerado alimento y pienso clave para el futuro en numerosas zonas del mundo.



El nopal, higuera de pala, tuna o chumbera, entre otras denominaciones, debe ser considerado “valioso, especialmente como alimento y pienso para el ganado en áreas de tierras secas”, explicó la FAO en un comunicado divulgado en Roma.

Expertos de todo el mundo reunidos en la sede central de la entidad llegaron a la conclusión de que la planta, de la familia de las cactáceas, en general considerada como una mala planta y no valorizada, ofrece muchos posibilidades a los agricultores como alimento, forraje y agua para la población local y su ganado.

“Si bien la mayoría de los cactus no son comestibles, las especies del género Opuntia tienen mucho que aportar, en especial si se gestionan como cultivo en lugar de planta que crece silvestre”, sostiene la agencia especializada de Naciones Unidas.

La FAO citó el caso de la “extrema sequía” que azotó a Madagascar en 2015, donde el cactus se reveló crucial.

La subespecie Opuntia ficus-indica, cuyas espinas se han logrado eliminar, pero reaparecen si la planta sufre estrés, fue introducida en 26 países, más allá de su área de distribución natural.

“Su gran resistencia la convierte en un alimento útil de último recurso y parte integral de los sistemas agrícolas y ganaderos sostenibles”, subrayó la FAO.

Para difundir los conocimientos sobre el manejo eficaz del nopal, la FAO y el Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA) han elaborado el folleto “Ecología, cultivo y usos del nopal”, (Crop Ecology, Cultivation and Uses of Cactus Pear), con información actualizada sobre los recursos genéticos de la planta, rasgos fisiológicos, preferencias de suelo y su vulnerabilidad a las plagas. afp