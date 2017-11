Emiten circular con restricciones para las elecciones de 2018

Loterias

Loterías del 29 de noviembre en Colombia:

Baloto 02 – 05 – 07 – 09 – 28 – 13

Revancha 02 – 08 – 11 – 29 – 32 – 10

Manizales 9277 – Serie 026

Valle 9862 – Serie 028

Meta 0872 – Serie 026

DORADO

Mañana 1778 – Tarde 5485

SUPER ASTRO SOL

2155 – Signo Aries

SUPER ASTRO LUNA:

7455 – Signo Sagitario

PIJAO:

0382

PAISITA:

Día 9287 – Noche 1385

CHONTICO:

Día 0991 – Noche 2590

CAFETERITO:

Tarde 5994 – Noche 0925

SINUANO:

Día 0300 – Noche 4238

CASH THREE:

Día 495 – Noche 733

PLAY FOUR:

Día 6085 – Noche 4215

SAMAN:

1873

CARIBEÑA:

Día 4059 – Noche 5673

WIN FOUR:

3229

EVENING:

1259

CULONA:

9539

MOTILÓN:

Tarde 2305 – Noche 6058

LA BOLITA

Día 0168 – Noche 9918

LA FANTÁSTICA:

Día 0007 – Noche 3226

EL COLONO:

2645