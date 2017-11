Habrá recurso del Gobierno para salvar las circunscripciones de paz

El Gobierno de Colombia es de la idea que los 50 votos obtenidos en la plenaria del Senado son suficientes para que la reforma constitucional de las circunscripciones especiales de paz sea aprobada.

Guillermo Rivera, ministro del Interior, dijo que: “mayoría absoluta es frente a los integrantes del Senado, hoy solo hay 99 senadores habilitados, la mayoría son 50 votos, es decir se aprobaron las circunscripciones de paz”.

Y agregó por medio de twitter que: “la Corte en sentencia C-784/14 definió de manera clara como se configura la mayoría absoluta cuando hay miembros impares en el Congreso, con en este caso con los actuales miembros del Senado”.

Pero tanto la Secretaría General como la Mesa Directiva del Senado certificaron el hundimiento de la iniciativa, a lo que Efraín Cepeda, presidente del Senado, dijo: “somos 99, la mitad es 49,5, más uno, da 50,5, y como no se puede medio voto necesitábamos los 51 y no 50”.

Por su parte el senador Roy Barreras señaló: “El secretario de la corporación tiene una interpretación matemática que no es legal ni constitucional, él considera que la mitad más uno es 50,5 y a él se le ocurre que 50,5 es 51, pues a mí se me ocurre que 50,5 es 50, pero que lo defina el Consejo de Estado”.

La senadora Viviane Morales indicó al respecto que: “Esta votación ya era de por sí irregular, porque la votación real fue la que se dio el día de antier, eso no se podía repetir, entonces no hay ninguna forma de pensar que eso pasó. La Constitución dice que ese debate no se puede repetir sino solo una vez, que fue lo que hicimos el martes y aquí han pretendido atropellar la Constitución, el reglamento y comprar a los congresistas y ni con eso pudieron ganar”.

La sentencia de la corte se advierte que “en la jurisprudencia de la Corte, en el derecho comparado, en la doctrina y en la práctica parlamentaria, cuando se tiene en cuenta el caso de las asambleas impares, se concibe la mayoría absoluta o bien como cualquier número entero superior a la mitad de los integrantes, o bien como más de la mitad de los integrantes, o bien como la mayoría de los integrantes de una célula”.

Y a manera de ejemplo señala: “Si la Corporación está integrada por un número par –y tiene 102 miembros–, la mayoría absoluta es 52 o más; si la conforma un número impar –y tiene 105 miembros– la mayoría absoluta es 53 o más. En ambos casos, los resultados responden exactamente a cualquiera de las definiciones antes mencionadas”.