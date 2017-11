Presidente Santos designa al general Alberto José Mejía como nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció hoy la designación del general Alberto José Mejía Ferrero en la Comandancia General de las Fuerzas Militares en reemplazo del general Juan Pablo Rodríguez, cuya máxima permanencia en el servicio activo, según la normativa legal, vence este 1° diciembre.

Así mismo, el Jefe del Estado anunció que al frente del Ejército Nacional quedará el brigadier general Ricardo Gómez Nieto.

Durante una declaración en la Casa de Nariño, el general Rodríguez Barragán señaló que “al cumplirse el próximo 2 de diciembre del año en curso la máxima permanencia posible en el grado de general de la República, de acuerdo con el artículo 102 del Decreto Ley 1790 del 2000, modificado por el artículo de la Ley 1405 del 2010, de la manera más respetuosa me permito solicitar al señor Presidente de la República mi retiro del servicio activo como oficial del Ejército Nacional”.

El tiempo de permanencia en el grado es de dos años, periodo que se cumplió el 1° de diciembre de 2015, tras lo cual el Gobierno Nacional usó de facultad otorgada por la ley y prorrogó por dos años el retiro del alto oficial, hasta el 1° de diciembre del 2017, no siendo jurídicamente procedente otorgar prórrogas adicionales.

El alto oficial con casi 41 años de servicio le manifestó al Presidente su deseo de que el pueblo colombiano “me recuerde como el general que con usted logró la victoria militar y empezó a construir esa paz estable y duradera que tanto requieren los colombianos”.

Así mismo, el Mandatario, tras escuchar el contenido de la misiva del general Rodríguez afirmó que “con mucho pesar, con mucha tristeza tengo que aceptarle esa renuncia que está presentando el general por los motivos que él mismo acaba de señalar”.

Indicó que los sistemas democráticos están compuestos por sus instituciones y estas tienen sus reglas, procedimiento y “los seres humanos somos simplemente pasajeros dentro de esas instituciones y esas democracias”.

“El general Rodríguez culmina su carrera porque los procedimientos, las regla, la ley no le permite continuar, de otra forma, hubiese continuado”, afirmó el Presidente, quien agradeció a nombre de todos los colombianos el entusiasmo con el que desempeñó sus deberes para con el país en su condición de oficial del Ejército Nacional.

Nuevos Comandantes

Acto seguido, el Presidente Santos anunció que el nuevo comandante de las Fuerzas Militares será el hoy comandante del Ejército, general Alberto José Mejía Ferro.

El general Mejía es profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes y posee tres Maestrías: en Asuntos de Seguridad Internacional de la Escuela Naval de Postgrados (Monterey, California, EE.UU.), y en Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejercito de los Estados Unidos (Carlisle, Pensilvania, EE.UU., y en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia., además de dominar el idioma inglés.

Durante sus 36 años de vida militar al servicio del país ha ocupado cargos como: Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales; Comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército; Comandante de la Cuarta Brigada; Jefe de Planeación y Transformación del Ejército; Comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales; Director de la Escuela de Infantería; Comandante de la Escuela de Lanceros.

Mejía Ferro está en la Comandancia del Ejército desde julio del 2015.

Igualmente, el Jefe del Estado informó que al frente del Ejército Nacional quedará su actual subcomandante, general Ricardo Gómez Nieto, quien ingresó a esa arma en diciembre de 1981.

El futuro Comandante del Ejército es Administrador de Empresas, ingeniero en obras civiles y militares, magister en Seguridad y Defensa Nacional, tiene estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en alta dirección empresarial.

Gómez Nieto tiene, además, cursos de lancero, paracaidista, contraguerrilla rural, topografía, ciencias militares, docencia universitaria y básico de policía militar.

También se ha desempeñado como comandante del Batallón de contraguerrillas No. 26 Arhuacos, comandante del Batallón de ingenieros no. 5 Franciscos José de Caldas, comandante del Comando Operativo no. 18, director de la Jefatura de Reclutamiento, y director general del Hospital Militar Central, entre otros cargos.

Por su desempeño en los diferentes cargos ostentados ha sido condecorado más de 15 veces, entre esas la Medalla de Fe en la Causa y la Orden de Boyacá categoría Gran Oficial.