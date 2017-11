Se hundió en el Congreso la creación de 16 Circunscripciones Especiales de paz

–Debido a que no alcanzaron los votos necesarios para ser aprobada la conciliación, se hundió en el Senado de la república el proyecto de Acto Legislativo mediante el cual se pretendían crear las 16 circunscripciones transitorias Especiales de Paz previstas en el acuerdo del fin del conflicto con las Farc.

La votación de la norma en la plenaria del Senado tuvo el siguiente resultado: Por el Sí: 50 votos; por el No: 7.

“Por 1 voto se perdió la posibilidad de las 16 Cámaras para las víctimas. Necesitaba mayoría calificada”, advirtió el senador Antonio Navarro Wolf.

El informe de conciliación del Acto Legislativo para la creación de las 16 curules transitorias Especiales de Paz para las víctimas en la Cámara de Representantes en los períodos del 2018 al 2026 no alcanzó la votación requerida principalmente por la negativa de las bancadas del Partido Conservador y de Centro Democrático.

En la sesión, el senador Alvaro Uribe insistió en un gran acuerdo nacional para que se tramite un Proyecto que permita a más tardar en diciembre del 2018, que las víctimas lleguen al Congreso.

Luego, el expresidente escribió el siguiente trino:

“Ni las trampas contra la Constitución, ni las amenazas para encarcelar senadores lograron aprobar las 16 curules adicionales para FARC”.

“Nosotros no le estamos negando participación a las víctimas. Me hubiera gustado darle a las víctimas una curul. Los argumentos jurídicos para no votar son validos”, precisó el senador Germán Varon Cotrino.

A su turno la congresista Sofía Gaviria indicó que “el Gobierno Nacional es el responsable del hundimiento del proyecto por llenarlo de micos. Las mismas víctimas me solicitaron hundir la iniciativa”, puntualizó.

“Acompañé este proyecto pero nosotros debemos hacer lo que nos permite la ley, en este proyecto estamos equivocados en su forma y en mi opinión el proyecto quedó hundido”, señaló poco antes de la votación el senador Carlos Galán.

El senador Roy Barreras pidió al gobierno “en nombre de las 8 millones de víctimas y de quienes firmamos esta paz que provea las curules de paz por Estado de Excepción”.