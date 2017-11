Uribe Vélez: Por fortuna se hundió la reforma política

— Bien sin reforma política: encarecía más la política; aumentaba topes en un 30% y financiaba partidos sin umbral. Así celebró el hundimiento del proyecto del gobierno nacional en el Congreso de la República el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, quien, además, advirtió que la reforma

implicaba “politiquería, compra de votos, derroche, exclusión”.

La reforma política naufragó porque no contó con el respaldo suficiente para su aprobación. El gobierno decidió pedirle a los congresistas el archivo de la iniciativa y concentrarse en sacar adelante las circunscripciones especiales de paz.

“Solicitamos el archivo de la Reforma Política porque el texto que venía de la Camara de Representantes “no satisfacía los mínimos de una verdadera reforma”, precisó el ministro del Interior Guillermo Rivera.

Solicitamos el archivo de la #ReformaPolítica porque el texto q venía de @CamaraColombia no satisfacía los mínimos de una verdadera reforma pic.twitter.com/ZHKwehhL9M — Guillermo Rivera (@riveraguillermo) November 30, 2017

¿Por qué votamos el archivo de la reforma política”, preguntó el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez. “Porque siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con el fast track”.

Según Uribe Vélez, esta reforma creaba nuevamente la silla giratoria; se podía renunciar a ser congresista para ser empleado público. Eso le hizo mucho daño a la política colombiana. Aquí se votaba muchas veces, no por convicción sino por la aspiración de pasar del Congreso al Ejecutivo”.

Agregó que además en uno de los artículos se proponía elevar en un 30 por ciento el tope de las campañas del 2018.

“Muchos nos han dicho lo que cuesta una campaña en lista abierta. El tope está en 900 millones de pesos y se sabe que en muchas partes cuesta más. Eso es un desafío a la democracia, es un desafío a la pobreza, es un desafío a la transparencia. Por fortuna se hundió esta reforma política que se atrevía a seguir encareciendo el ejercicio de la política”, precisó.

Además, dijo que era “un irrespeto a las mujeres, un irrespeto a las calidades intelectuales, morales, a la solvencia de un país que tiene que considerar igualmente el valor de la mujer y del hombre”.

¿Cómo así que esta reforma proponía que para después de 2026 las listas tenían que ser intercaladas? Entonces, si un partido consideraba que podía llevarse a la lista diez mujeres, sucesivamente, en renglones sucesivos, esta reforma lo prohibía. Es un respeto a la solvencia moral e intelectual de los seres humanos.

“La mejor reforma a la política es la decencia en la política”, concluyó Uribe.

Adicinalmente, en su cuenta en Twitter, el expresidente trinó así:

1) Bien sin ReformaPolítica: la mejor reforma política es la decencia en la política

2) Bien sin reforma política: encarecía más la política; aumentaba topes en un 30% y financiaba partidos sin umbral. Politiquería, compra de votos, derroche, exclusión

3) Bien sin reforma política: obligaba desde 2026 a intercalar mujeres y varones en listas, nos prohibían una lista con una sucesión de mujeres como hemos tenido

4) Bien sin reforma política: en las coaliciones entre partidos obligaba a garantizar espacios para repetir a los actuales congresistas

5) Bien sin reforma política: prohibía que los estatutos de los partidos desarrollaran con sus reglas los preceptos democráticos

6) Bien sin reforma política: proponía más derroche para crear más impuestos -fuentes recursos-, pretexto del voto digital

7) Bien sin reforma política: no eliminaba la perpetuación en el Congreso, autorizaba pasar dos períodos en una cámara y dos en otra, rotación eterna. No partidos no pueden ser la curul de un congresista

A su turno, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo aseguró que “el hundimiento de la Reforma Política era previsible. Era una muerte anunciada”.

Añadió que la enmienda “era totalmente inconveniente para el país porque sus temas están por fuera del Acuerdo de Paz y peligrosa en vísperas de un proceso electoral. Yo lo advertí en diferentes oportunidades durante su estudio en la Cámara”.

Según Lara, “esta no era una reforma política sino electoral, en tiempos electorales. Nunca generó consenso porque algunos se valieron de ella para resolver sus afujías electorales”.

Indicó que “como llegó la reforma política sólo estaba dirigida a favorecer unos partidos políticos de garaje sin generar una solución estructural”.

El Presidente de la Cámara explicó que fue férreo opositor de la idea de que a esos partidos de garaje se les entregara personería jurídica para presentar candidatos y que recibieran financiación estatal.

Dijo que la norma quedó corta frente a los objetivos de habilitar la participación de movimientos políticos en elecciones, erradicar malas prácticas en la democracia y reducir el costo de las campañas para llegar al Congreso.

“Siempre se trató de reglas electorales que favorecían los intereses particulares del entonces candidato liberal, Juan Fernando Cristo, del ministro Rivera, del Partido Verde, del Polo Democrático, de las Farc, de Sergio Fajardo y de todos aquellos que formarán esa coalición en segunda vuelta”, reiteró.

Lara recordó que en su momento se opuso a la creación de coaliciones, el trasfugismo, las listas cerradas y la reducción del umbral de los partidos porque con estas medidas se cambiaban todas las reglas electorales a menos de cuatro meses del proceso electoral del 2018.

Agregó que “en las democracias serias no se modifican las reglas electorales unos meses antes del proceso electoral como lo pretendió hacer el ministro Rivera y además, a la postre modificando la Constitución”.

Lo lamentable concluyó es que “mientras el país necesitaba verdaderas reformas y proyectos que beneficien a los colombianos, el Congreso perdió tiempo en las vanidades y pataletas políticas de unos pocos”.