Para el 2030 se debe acabar la epidemia del Sida: ONUSIDA

El virus de la inmunodeficiencia humana ya ha cobrado más de 35 millones de vidas en el mundo, según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, actualmente el tratamiento con antirretrovíricos eficaces permite mantener controlado el virus y prevenir la transmisión para que tanto las personas infectadas como los que corren riesgo de infección puedan llevar una vida saludable, larga y productiva. Y es que acabar con esta epidemia ha sido un compromiso histórico de grandes esfuerzos en materia de salud y desarrollo, donde gracias a los avances positivos logrados, queda claro que el objetivo de erradicar la epidemia de sida puede alcanzarse. No obstante, la agencia de Naciones Unidas que lucha contra la enfermedad (ONUSIDA), asegura que es necesario promover la responsabilidad para contribuir con este ambicioso objetivo.

“En Colombia estamos ante este horizonte optimista de últimos, precisamente porque las personas no se protegen. Es claro que hoy en día tener una relación sexual sin preservativo es como jugar una lotería para perderla, no solo por contraer el VIH, sino cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, el verdadero problema en Colombia del VIH, es que lamentablemente las personas no se protegen con otras formas de prevención como las pruebas de detección” afirmó Carlos Eduardo Pérez, Médico infectólogo de la clínica Marly.

Según la OMS el acceso a las pruebas de detección del VIH y a los medicamentos pertinentes debería acelerarse drásticamente para poder alcanzar el objetivo de poner fin al SIDA a más tardar en 2030. No obstante, se estima que un 40% de las personas portadoras (o sea, más de 14 millones de personas) no han sido diagnosticadas y no saben si están infectadas o no.

Un grupo de asesores de ONUSIDA formado por expertos en el tratamiento mundial, estableció el concepto original de los objetivos 90-90-90, un ambicioso proyecto que pretende tener para el año 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH diagnosticadas, el 90% de personas diagnosticadas en tratamiento antirretrovírico continuado y el 90% de las personas que reciben terapia antirretrovírica con supresión viral.

En Colombia, es muy bajo el porcentaje de individuos que se realizan la prueba voluntariamente, siendo esta gratuita y de fácil acceso. “Todavía se percibe cierto temor de hacerse la prueba por la estigmatización, se calcula que tenemos en el país una epidemia concentrada en poblaciones entre los 15 y 50 años de aproximadamente 180 mil personas infectadas, de las cuales solo 120 mil se encuentran registradas en el sistema de salud” asegura Carlos Arturo Álvarez, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología.

En este sentido, durante el día internacional de la lucha contra el VIH/Sida se realizarán dos eventos, el primero de ellos es el XI Foro de Conmemoración Día Mundial de Lucha Contra el Sida, donde se tratarán temas como; ¿Qué tan cerca estamos del 90-90-90?,¿Cómo ser paciente ante el tratamiento para el VIH?, ¿Qué se puede hacer para mejorar la adherencia?, entre otros…

El segundo, es el simposio: El Conocimiento es Tratamiento, dirigido a expertos en VIH y profesionales afines, el cual contara con una agenda académica de varias aristas; tips de nutrición, la evolución del virus 30 años después, prevención, acciones y la situación actual en políticas públicas entre otras.

Es importante “concientizar a todos los colombianos que actualmente vivimos un contexto completamente distinto de la enfermedad. Por ejemplo, este virus ya no es exclusivo de algunos grupos poblacionales, hoy en día toca a todos, sin discriminar por género, estrato socio económico o nivel de educación, donde precisamente la mitad de infectados en el mundo son mujeres y cada vez es más frecuente. Por eso la invitación es a afrontar una vida sexual responsable pero también buscar otras formas de prevención” reiteró Carlos Eduardo Pérez, Médico infectólogo de la clínica Marly.

La OMS recomienda:

No correr riesgos al mantener relaciones sexuales, por ejemplo, utilizando preservativo;

Someterse a las pruebas de detección y al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en particular la infección por el VIH, para prevenir la transmisión ulterior del virus;

Evitar inyectarse drogas o, en caso de hacerlo, usar siempre agujas y jeringas estériles;

Cerciorarse de que toda sangre o producto sanguíneo que se necesite se haya sometido a pruebas de detección del VIH;

Acceder a la circuncisión masculina médica voluntaria en caso de vivir en uno de los 14 países en los que se promueve la intervención;

Si se tiene el VIH, iniciar el tratamiento antirretrovírico lo antes posible en beneficio propio y para prevenir la transmisión del VIH a parejas sexuales o que consumen drogas, o al bebé (en caso de estar embarazada o amamantar);

Utilizar profilaxis preexposición antes del posible comportamiento de alto riesgo; exigir profilaxis postexposición si existe el riesgo de exposición al VIH en entornos ocupacionales o de otro tipo.