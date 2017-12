Presidente invita a los colombianos a defender la paz

“Lo único que les pido es que se apropien de la paz y la defiendan. No permitan que esos que no quieren que vivamos en paz, se impongan”. Este fue el mensaje que envió hoy el Presidente Juan Manuel Santos, desde Campo de la Cruz, donde participó en el sorteo de viviendas gratuitas para los habitantes más vulnerables de este municipio del departamento del Atlántico.

“La paz hay que defenderla, hay que alimentarla, porque tiene enemigos. La paz siempre, a través de la historia, tiene enemigos”, dijo el Mandatario en su exhortación.

Explicó que “hay gente a la que le gusta vivir en guerra, a la que le gusta que la población viva con miedo”, porque “la pueden manipular mejor y entonces estimulan esa guerra”.

“Aquí también en Colombia tenemos personas a las que no les gusta que vivamos en paz”, sostuvo.

El Mandatario consideró que la paz que se está construyendo en Colombia, “es de cada uno de ustedes” y afirmó que “cada colombiano es dueño de esa paz”.

“Yo les pido es: defendámosla, defendámosla siempre”, reiteró.

Defender la paz en todos los ámbitos de la sociedad

A renglón seguido, el Presidente expuso cómo se puede defender la paz: “En los hogares: que no haya violencia en los hogares. La paz inclusive con uno mismo: cuando uno está lleno de odio, lleno de sed de venganza, uno tiene que hacer paz con uno mismo para tener paz en el hogar. Paz en los colegios, paz en las comunidades. Y va uno construyendo”.

Aseveró que “construir paz es también darles oportunidades a los que no la tienen. Construir casas, eso es defender la paz. Generar empleo, eso es defender la paz”.

“Porque estoy seguro, absolutamente seguro, de que todos los colombianos, en nuestro interior, en nuestros corazones, queremos vivir en paz, queremos evitar la guerra que tanto sufrimiento nos ha traído”, sostuvo.

¿Por qué se propuso buscar la paz?

En sus palabras antes los habitantes de Campo de la Cruz, el Jefe de Estado recordó las situaciones de violencia que afrontaba el país antes de la firma del Acuerdo de Paz.

“Muchos colombianos no recuerdan lo que era este país hace unos años en guerra. Lo veíamos en la televisión, lo veíamos en los periódicos y mucha gente lo vivía en carne propia: los ataques de la guerrilla a las poblaciones, los ataques a los oleoductos, las pescas milagrosas, que no permitían hacer infraestructura, que mantenían al país frenado, sin desarrollo. Por eso también me propuse buscar la paz”, dijo.

Avances para construir la paz

Indicó que con la aprobación de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz y de la posibilidad para las víctimas de tener voz y voto en el Congreso, se da un paso importante en la construcción de la paz.

“Esa paz finalmente, hace dos días, tuvo una fase ya terminada con la aprobación en el Congreso de la República de lo que llaman la Justicia Especial para la Paz. Ese era un punto muy importante del Acuerdo de Paz”, sostuvo.

“El otro –añadió–, era darles voz y voto a las víctimas en el Congreso de la República durante un tiempo corto, dos periodos. Eso fue parte del Acuerdo. Eso no son puestos para las Farc. No. Son para las víctimas, que fueron las que sufrieron en carne propia el conflicto”.

“Finalmente también se aprobó, porque no se requiere ser matemático para decir que de 99, cincuenta es más que la mitad. Pero lo importante es que las víctimas van a estar representadas en el Congreso. Y eso es una parte importante”, concluyó el Presidente de la República.