Se enciende la Navidad en Bogotá con el árbol más grande del país

En el parque El Tunal el alcalde Enrique Peñalosa, acompañado de niños y jóvenes de las escuelas deportivas que disfrutan de este espacio, encendieron las luces de Navidad como inicio de las actividades de fin de año en la ciudad.

El mandatario de la ciudad invitó a los ciudadanos a que disfruten Bogotá en la calle con las actividades que preparó la Alcaldía para todos.

“Hoy encenderemos todas las luces de la ciudad, vamos a tener una Navidad maravillosa: habrá conciertos, del 16 al 23 de diciembre en la Plaza de Bolívar habrá unos espectáculos de talla mundial, no se lo vayan a perder, tendremos novenas, muchas actividades por todos lados para que los ciudadanos tengan luces, música y disfruten en familia”, expresó el alcalde Peñalosa.

En la tarde de este domingo, en el parque El Tunal se dará la apertura oficial a la Navidad con un concierto de Jhoan Sebastian, Los 50 de Joselito, Los Cantores de Chipuco, los Hermanos Medina y Banda Parranda.

“Tendremos 110.000 metros cuadrados de parques y plazoletas que estarán iluminadas en la ciudad, cerca de 38 puntos de atractivos de ciudad que van a poder disfrutar todos los bogotanos y turistas a través de unos recorridos que se han organizado en unos corredores especiales”, afirmó José Andrés Duarte, director del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Todas las entidades se unieron para lograr un sinnúmero de actividades para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de luces, conciertos, actividades deportivas y mucho más.

“Que esta sea una Navidad excepcional, con todo lo que estamos organizando vamos a tener nuestra tradicional Ciclovía Nocturna y casi 100 conciertos en las calles”, destacó el alcalde Enrique Peñalosa.

El espectáculo de la Noche de Velitas será en el parque Simón Bolívar, donde los asistentes podrán disfrutar de un show de magia con José Simhon, una ceremonia de luz y un gran cierre con juegos pirotécnicos.

Por su parte, la tradicional Ciclovía Nocturna se adelantará el 14 de diciembre. Se espera que salgan más de dos millones y medio de personas en los más de 98 Kilómetros dispuestos.

“Invitamos a todos los bogotanos a que disfruten ese día, tenemos unas sorpresas maravillosas, vamos a tener música, puntos de juegos pirotécnicos, hasta chocolate y buñuelos para todos”, dijo Orlando Molano, director del IDRD.

Además se adelantarán tardes navideñas en 16 parques de la ciudad y las Novenas navideñas hasta el 23 de diciembre.

“Hemos trabajado con todas las entidades para que Bogotá respire Navidad. Esperamos que todos los ciudadanos disfruten de la ciudad, todo esto que estamos haciendo es para que salgan y disfruten”, afirmó Molano.

El alcalde Peñalosa reiteró su llamado para que no haya ningún niño quemado este año por el uso de la pólvora. “Vamos a tener más de 100 espectáculos de juegos pirotécnicos, para que la gente no use pólvora en sus casas, que sea una pólvora segura en unos shows maravillosos en diferentes puntos de la ciudad”, sostuvo.