NUEVOS BACHILLERES Y EDUCACIÓN EN VALORES

Por:Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (162)

Estamos terminando el año escolar y celebramos que nuestros hijos hayan logrado superar con éxito sus ciclos de primaria y de bachillerato en sus diferentes modalidades.



Comencemos por recordar que la educación es la clave del éxito y que si queremos mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, debemos educarnos en valores que sean infranqueables y en cultura de permanente actualización del conocimiento. Recibir una buena educación es más productivo que ganarse una lotería.

Es bueno saber que no hemos terminado estudios, nunca terminaremos estudios porque a cada momento podemos aprender más, afinar el conocimiento y en muchos casos corregir errores o conceptos equivocados o con falencias.

FELICITACIONES A LOS ACTORES DE LA EDUCACIÓN.

Felicitaciones a los estudiantes porque se han comprometido con el aprendizaje y saben que ese compromiso es vitalicio. Y en cuanto a profesiones se refiere todas son válidas y ninguna es humilde. Hacer un pan pero que sea de los mejores, reparar un tejado pero que la obra quede perfecta. Hacer planos para un edificio pero que al desarrollarlos tengamos el mejor edificio. Proyectar un viaje al espacio y que lo podamos realizar. Dedicarse a la investigación y lograr beneficios para la humanidad. Dedicarse al servicio público con eficiencia y honradez.

Felicitaciones a los padres porque dejan a sus hijos la mejor de las herencias: buena educación en valores, cultura de permanente actualización en el conocimiento y buen ejemplo para que sus hijos tengan una vida digna. Y este deber filial corresponde a los padres, así vivan separados.

Felicitaciones a los profesores porque han sembrado semillas que darán frutos durante largo tiempo porque nada más refrescante y satisfactorio que encontrarse con un alumno que lo reciba con una sonrisa y un gracias profesor o gracias profesora por haberme abierto las puertas del saber y de la vida decente.

Felicitaciones a la sociedad porque recibe personas más educadas y más formadas académicamente y en un futuro cercano, mejor mano de obra calificada, más recurso humano que ayudará a la construcción de la verdadera paz y sana convivencia.

LA EDUCACIÓN NO TIENE VACACIONES

Estamos en época de vacaciones escolares y es muy importante que sepamos que la EDUCACIÓN, la formación en valores, el aprendizaje NO TIENEN VACACIONES. Un día que pase sin que hayamos aprendido algo, es un día perdido. Y el tiempo perdido., dice el adagio popular, hasta los santos lo lloran con el mensaje de, tomado de la red, “No hay daño tan grande como el del tiempo perdido. Todos contamos con los mismos 86.400 segundos de tiempo al día. Lo que nos diferencia a unos de otros, es lo que hacemos con ese tiempo. El tiempo es uno de los tesoros más valiosos que tenemos. Es incluso más valioso que el dinero. De hecho, podemos hacer más dinero, pero no podemos hacer más tiempo o recuperar el tiempo perdido.”

La invitación es que sigamos con más entusiasmo alimentando nuestras vidas de sabiduría para tener un mejor vivir.

Leer un buen libro, practicar deportes, disfrutar de una buena película o un buen documental, tomar unas buenas onces en familia, participar de un buen viaje de recreación o pedagógico, recuperar los amigos perdidos, los amigos buenos, restablecer las sanas relaciones familiares, chequear nuestra salud y tomar los correctivos para mejorarla, descubrir nuestros potenciales artísticos, escribir un verso, componer una canción, pintar un cuadro, mejorar el jardín de nuestra casa, ordenar nuestros bienes personales y dejar solo lo mejor para nosotros. Tenemos derecho a lo mejor y por supuesto que siempre habrá algo mejor conforme a nuestras capacidades.

En todos los municipios hay actividades que llaman vacaciones recreativas que se pueden tomar sin costo y ojalá que lleguen a todos los barrios y veredas. No perdamos estas oportunidades.

Y por sobre todo no realicemos actividades de gran riesgo, Cuidemos nuestra estima, nuestro cuerpo, nuestro futuro. Apoyemos el proyecto CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES y cero embarazos no planeados ni deseados.

DESDE AHORA PAZ Y AMOR EN NAVIDAD Y EN LOS AÑOS QUE VIENEN

A todos los seguidores del DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA, a sus amigos, a sus familias les deseo que la PAZ Y EL AMOR sean sus fieles compañeros durante estas celebraciones de fin de año y durante todos los años venideros.

No olvidemos que somos los arquitectos de nuestro propio destino y que cada día, en cada minuto, podemos mejorar nuestras vidas. No dejemos perder esta maravillosa oportunidad de ser mejores cada día para bien de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestra Colombia.

Que así sea.

Bogotá, del 4 al 10 de diciembre de 2017.

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

Telf. 3153374680